Rezort dopravy chce riešiť problematiku mostov, pomôcť by mohol fond

Bratislava 20. augusta (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR považuje koncepčné riešenie problematiky mostov za mimoriadne dôležité. Pomôcť by mohlo vytvorenie fondu dopravnej infraštruktúry po vzore Českej republiky. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR z výsledkov kontroly údržby a rekonštrukcie mostov na cestách druhej a tretej triedy.



Mosty na cestách druhej a tretej triedy sú v správe samosprávnych krajov. Rezort dopravy preto poukázal na to, že pri súčasnom nastavení legislatívy im nemá ako pomôcť, keďže ide o kompetenciu krajov. Jedným z riešení by však podľa MDV mohlo byť vytvorenie fondu dopravnej infraštruktúry. Rezort zdôraznil, že touto možnosťou sa aktívne zaoberá. "Tomu ale musí predchádzať hĺbková analýza a posúdenie vplyvov na štátny rozpočet," dodalo MDV.



NKÚ vo výsledkoch kontroly konštatuje, že súčasný systém komplexnej opravy mostov je nastavený neúčinne. Nedostatočné financovanie modernizácie mostných objektov vedie k ďalšiemu zhoršovaniu ich stavu a dlhodobým uzáverám ciest. Mimoriadna situácia sa výrazne dotýka verejných, ale aj rodinných rozpočtov ľudí, ktorí žijú v danom regióne.



NKÚ zároveň podotkol, že z takmer 5400 mostov je až 1154 objektov v troch najhorších kategóriách a vyžadujú si okamžitú opravu. Z pohľadu kontrolórov je nevyhnutné prijať na národnej úrovni stratégiu, ktorá zadefinuje systém viaczdrojového financovania modernizácie cestnej infraštruktúry vrátane mostných objektov.