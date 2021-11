Rezort dopravy sa neobáva nedostatku príležitostí na stavebnom trhu

Bratislava 18. novembra (TASR) – Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarína Bruncková vyzýva podnikateľov pôsobiacich v stavebníctve, aby boli pripravení na to, že v budúcom roku dôjde k vyhláseniu viacerých výziev, na ktoré bude potrebné rýchlo reagovať. Nedostatku príležitostí na stavebnom trhu sa neobáva, stavebníci to však vidia menej optimisticky. Odznelo to počas konferencie Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva, ktorú organizovala spoločnosť CEEC Research a ďalší partneri.



Bruncková vymenovala niekoľko balíkov peňazí, ktoré sa v najbližších rokoch dostanú na stavebný trh. Najväčší dôraz je na pláne obnovy, ktorý počíta s obnovou historických budov, ako aj s obnovou rodinných domov. Takisto je tu 300 miliónov eur, ktoré ešte treba vyčerpať zo súčasného programového obdobia a v štádiu riešenia je aj nový Operačný program Slovensko – i keď ten štátna tajomníčka považuje za nedostatočný pre MDV.



Vyzdvihla však práve plán obnovy, z neho má v gescii MDV obnovu historických budov. Na to by malo ísť 200 miliónov eur. "Máme už celkom jasné predstavy, ako tie výzvy a podmienky budú vyzerať. Uvažujeme s tým, že najneskôr v 2. kvartáli budúceho roka budú vyhlásené konkrétne výzvy," povedala Bruncková. Popri tom upozornila aj na ďalších 500 miliónov eur na obnovu rodinných domov, čo má v gescii envirorezort.



"Z pohľadu MDV sa neobávam, že by nebol dostatok príležitostí," povedala Bruncková a dodala, že skôr sa obáva časových rámcov plánu obnovy, aby sa projekty vôbec stihli realizovať. Preto vyzvala stavebný trh, aby bol pripravený na reagovanie na výzvy, ktoré sa začnú vypisovať už v 1. kvartáli budúceho roka. "Bude potrebné rýchlo reagovať, pretože napríklad pri obnove rodinných domov alebo historických a pamiatkovo chránených budov sa alokácia končí na konci roka 2026, čo už je však podmienené kolaudáciou najneskôr k tomuto termínu," skonštatovala.



Stavebníci však pri vývoji trhu z pohľadu verejných zákaziek nie sú optimistami. Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik na dátach Štatistického úradu (ŠÚ) SR ilustroval, že slovenské stavebníctvo drží nad vodou rezidenčná výstavba bytov. "To čo nám však prepadlo, sú inžinierske stavby, čo je teda z podstatnej časti dopravná infraštruktúra," povedal Kováčik. Takisto upozornil na export stavebných prác.



Na nedostatok pracovníkov pritom poukázal aj riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný, ktorý vyčíslil, že za posledný rok ubudlo zo stavebného trhu osem percent pracovníkov. Práve to podľa neho stojí za tým, že kým zákaziek je málo, kapacity sú aj tak naplno vyčerpané. Dodal, že si nemyslí, že bude v budúcom roku v tomto sektore práce viac než teraz.