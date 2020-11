Bratislava 9. novembra (TASR) - Šiesty ročník Do školy na bicykli mal napriek pandémii rekordnú účasť. Do kampane sa tento rok zapojilo 238 materských, základných aj stredných škôl z celého Slovenska. Takmer 50.000 žiakov, študentov a pedagógov chodilo do školy inak, ako autom, teda na bicykli, kolobežke, hromadnou dopravou či pešo. Informoval o tom hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf. Kampaňou chce rezort dopravy spolu s občianskym združením (OZ) Cyklokoalícia podporiť zdravé, ekologické a bezpečné dochádzanie žiakov, študentov a pedagógov do škôl.



"Tak ako do práce, aj do školy sa dá cestovať inak ako autom. Tento rok sa kampaň Do školy na bicykli nesie v duchu hesla 'Nerobme z detí autoholikov!'. Verím, že aj výchovou dokážeme prispieť k zníženiu počtu áut na našich cestách. Na to, aby sa naše deti bezpečne dostali do školy, a potom späť domov, je však nevyhnutné zlepšiť cyklistickú infraštruktúru. A to je naša úloha na ministerstve v spolupráci so samosprávami," poznamenal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Najúspešnejšie základné školy v počte najazdených kilometrov z Novej Bane, Vlčian a Dlhého Klčova preto získali cyklistické stojany, ale aj návrh riešenia dopravy v okolí školy. Práve na bezpečnejšie okolie škôl sa kampaň plánuje zamerať v nasledujúcich mesiacoch.



Druhou hodnotenou kategóriou bola atraktivita školských aktivít, kde v hlasovaní uspeli školy z Vlčian, z obce Veľký Kýr a materská škola zo Skalky nad Váhom.



Hovorca rezortu dopravy priblížil, že počas kampane od 21. septembra do 2. októbra 2020 urobili v zapojených školách prieskum, podľa ktorého až 15 % škôl nemá vôbec stojany na bicykle, pričom na 70 % zo škôl, ktoré síce stojany majú, nepostačuje ich kapacita. V prípade kolobežiek chýbajú stojany určené na ich bezpečné zaparkovanie až na 60 % škôl. Prieskum teda naznačil, akým smerom by sa mala podpora cyklodopravy v okolí škôl v nasledujúcich rokoch uberať.



"Všetkým zapojeným žiakom i učiteľom gratulujem a zároveň ďakujem. Vďaka ich aktivite dávajú postupne školy na celom Slovensku jasný signál kompetentným, že aj oni chcú byť školou priateľskou k bicyklom. Nenechajme ich v tom preto osamotených," zdôraznil národný cyklokoordinátor Peter Klučka.