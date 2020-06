Rezort dopravy opäť spúšťa súťaž pre dopravcov na trati Žilina – Rajec

Bratislava 9. júna (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR opätovne spúšťa súťaž na trati Žilina – Rajec, a tým aj proces liberalizácie železničných tratí. Informoval o tom hovorca rezortu Ivan Rudolf. Dopravu na tejto trati aktuálne zabezpečuje Železničná spoločnosť Slovensko. Viac informácií sa záujemcovia dozvedia na webovej stránke ministerstva.



Dopravcovia sa môžu prihlásiť do súťaže o 21-kilometrovú trať. Víťaz súťaže bude obsluhovať trať najbližších 10 rokov, pričom začiatok prevádzky je plánovaný od 1. januára 2022.



Záujemcovia majú 34 dní na predkladanie žiadostí o účasť na verejnej súťaži. „Ponúkame férovú a transparentnú súťaž, pretože je našim zámerom, aby sa zapojilo čo najviac dopravcov. Iba tak vieme získať v konkurenčnom boji čo najlepšiu cenu a hlavne kvalitné cestovanie pre ľudí,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Oproti pôvodnej súťaži rezort dopravy rozšíril počet hodnotiacich kritérií a predĺžil aj časovú lehotu pre uchádzačov na predloženie ponuky, a to na 63 dní. „Víťazný dopravca bude mať rovnako viac času na prípravu pred reálnym spustením prevádzky vlakov. Po ňom zároveň získa časovú rezervu dva roky na to, aby zmodernizoval svoj vozidlový park v súlade s požadovanými podmienkami verejnej súťaže,“ ozrejmil rezort.



Ako uzavrelo ministerstvo, splnenie podmienok súťaže ohodnotí nezávislá komisia na ministerstve dopravy. „Dopravcovia, ktorí splnia právne, technické a odborné podmienky na zabezpečenie dopravných výkonov, dostanú detailné súťažné podklady. Ich obsahom bude samotný rozsah vlakov na trati, cestovné poriadky či konkrétne finančné podmienky,“ dodal rezort.