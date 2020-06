Rezort dopravy spúšťa sezónne vlaky na podporu cestovného ruchu v SR

Spišské Podhradie 25. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spúšťa nové vlakové spojenia v regiónoch Slovenska, ktoré budú fungovať od 4. júla počas celej letnej sezóny. Cieľom je podporiť lokálny turistický ruch. Na tlačovom brífingu v Spišskom Podhradí o tom vo štvrtok informoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



„Veľmi ma teší, že v spolupráci so sekciou cestovného ruchu a Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) sa nám podarilo priniesť koncept takzvaných letných turistických vlakov. Vytypovali sme po Slovensku podľa nás sedem najzaujímavejších lokalít od západu až po východ,“ priblížil minister. Podľa neho je v koncepte zahrnutá trať Bratislava – Plavecké Podhradie, Banská Štiavnica, Stará Ľubovňa, celé Pohronie a Spišské Podhradie - Spišská Nová Ves.



Vlaky budú premávať počas všetkých letných víkendov. „Z pohľadu cestovného ruchu vítame železničnú dopravu. Tá je základom infraštruktúry pre podporu cestovného ruchu. Tam, kde nie je diaľnica, kde nie sú vlaky, nechodia autobusy, nie je možné poskytovať služby v oblasti cestovného ruchu. Celá táto škála vlakov vznikla v spolupráci s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu MDV SR Radúz Dula.



Generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký ubezpečil, že pri cestovaní vlakom robia mimoriadne opatrenia. Dennodenne vlak čistia polymérovými, chlórovými prípravkami alebo ozónom a hygiena vo vlaku je zabezpečená. Podľa neho je vzduch vo vlaku vymieňaný pravidelne vďaka vzduchotechnike - deväť- až dvanásťkrát za hodinu. „My sme začali aj takú kampaň – cestujme zodpovedne, ale cestovanie vlakom je bezpečné. Pozývam ľudí do vlaku, aby prišli a nebáli sa, pretože verím tomu, že je o ich zdravie a bezpečnosť postarané,“ dodal Hlubocký. Dula doplnil, že všeobecne v dopravných prostriedkoch a v hotelových a gastronomických prevádzkach na Slovensku zatiaľ nebol zaznamenaný žiaden prípad prenosu nového koronavírusu.