Rezort dopravy: Správa ciest opravila takmer 300 km ciest prvej triedy

Bratislava 16. decembra (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) v tomto roku v rámci veľkoplošných opráv ciest prvej triedy opravila 75 úsekov v celkovej dĺžke 282,9 kilometra (km). Je to o 25 úsekov a 100 km viac, ako plánovala. Informoval o tom hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.S realizáciou projektu Veľkoplošné opravy ciest prvej triedy začala SSC tento rok. Vo všetkých regiónoch Slovenska v roku 2021 opravili cesty dokopy za 68,8 milióna eur s DPH. Spolu bolo položených 4.125.460 štvorcových metrov (m2) ložnej a obrusnej asfaltovej vrstvy.skonštatoval štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť. Priblížil, že na veľkoplošných opravách sa pracovalo na území celého Slovenska, takmer vo všetkých krajoch, od jari do decembra.V rámci projektu by sa malo za štyri roky opraviť viac ako 700 km ciest za približne 200 miliónov eur s DPH. Výsledkom veľkoplošných opráv je nový súvislý asfaltový koberec, ktorý sa na vozovku pokladá po odstránení poškodených vrstiev.Na začiatku tohto roka bolo podľa MDV v nevyhovujúcom a havarijnom stave takmer 1300 km ciest prvej triedy, čo predstavuje necelých 40 % z ich celkovej dĺžky 3300 km. Veľkoplošné opravy zabezpečia obnovu približne pätiny všetkých ciest prvej triedy. Zhotoviteľmi prác sú stavebné spoločnosti Združenie Východ Eurovia – Doprastav, Skanska SK a Združenie CSLM-MBM Východ.