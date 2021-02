Rezort dopravy vyplatil pätinu z rozpočtu na podporu cestovného ruchu

Bratislava 11. februára (TASR) – Rezort dopravy a výstavby sa tento týždeň dostane na úroveň 20 miliónov eur vyplatených na pomoc cestovnému ruchu. Vyčerpaná tak bude už pätina limitu stanoveného na tento účel. Informoval o tom generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu ministerstva dopravy a výstavby (MDV) Radúz Dula počas livestreamu na sociálnej sieti. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) zároveň avizoval, že 100-miliónový balík možno nebude stačiť, ak rezort narazí na tento rozpočtový limit, bude sa uchádzať o navýšenie.



MDV na svojej webovej stránke uvádza, že k 10. februáru vyplatilo takmer 19 miliónov eur na pomoc cestovnému ruchu. Do rovnakého dňa prijali takmer 5500 žiadostí, z ktorých ešte 4000 je v procese vybavovania a zamietnutých ich bolo takmer 150. Vyplatených bolo 1265 dávok. Zhruba 95 % žiadostí, ktoré dostalo ministerstvo z decembra 2020, je vybavených. Pri piatich percentách (zhruba do 100 žiadostí) ešte rezort nestihol poslať odpoveď, pretože boli podľa Dulových slov pridelené referentom, ktorí bojujú s ochorením COVID-19, alebo sú v preventívnej karanténe. Tieto žiadosti referentom nemožno odobrať a prideliť ich inému a posudzovať ich nemôžu ani online, musia pri tom byť fyzicky v práci.



"Snaha je obrovská, ale musíme si uvedomiť, že nakladáme s verejnými zdrojmi, musíme sa aj chrániť," komentoval Doležal s tým, že rezort si musí dávať pozor, komu peniaze vypláca a každú žiadosť preto posudzuje veľmi detailne. Ak žiadosť nie je kompletná, referent konkrétnemu žiadateľovi volá a vyzýva ho k doplneniu žiadosti. V tomto kontexte Doležal prosí žiadateľov, aby posielali len kompletné žiadosti o pomocnú dávku a vyhli sa tak zbytočnému zdržaniu. Opatrnosť pri posudzovaní žiadostí odôvodňuje rezort aj tým, že ak by sa pomoc vyplatila niekomu, kto o ňu žiadal neoprávnene, následné kontroly by mohli tento nedostatok zistiť a mohlo by sa stať, že by daný žiadateľ musel peniaze o rok alebo o dva vracať späť. Žiadateľom, ktorí nedostanú odpoveď v stanovenej lehote, sa Dula ospravedlňuje. Podľa jeho slov na tom referenti pracujú aj cez víkendy a sú dni, kedy vybavia aj 300 žiadostí denne.



Predstavitelia rezortu dopravy zároveň avizovali, že pripravujú aj novú výzvu, ktorú plánujú vyhlásiť do konca februára. Doležal totiž na základe počtu žiadostí tuší, že sa do limitu 100 miliónov eur, ktoré sú na tento účel vyčlenené, rezort nezmestí. "Už teraz sa situácia tak zhoršuje, že sa navyšuje objem žiadanej pomoci. Nerátali sme s tým, že to vyčerpáme tak rýchlo," podotkol minister Doležal.