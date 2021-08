Rezort dopravy v súvislosti s problémami stavebníkov vyhodnocuje dáta

Bratislava 10. augusta (TASR) - Stavební podnikatelia už dlhodobo upozorňujú na zdražovanie stavebných materiálov, ktoré im spôsobuje problémy najmä pri verejných zákazkách. Rezort dopravy a výstavby tvrdí, že tejto problematike venuje mimoriadnu pozornosť, uskutočňujú sa rokovania na najvyššej úrovni a ministerstvo momentálne vyhodnocuje tvrdé dáta. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) Ivan Rudolf.



Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) minulý týždeň počas livestreamu na sociálnej sieti avizoval, že sa má v utorok stretnúť s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO), pričom predmetom stretnutia mali byť práve problémy stavebníkov. K stretnutiu sa však ani jedna strana nechcela zatiaľ vyjadriť podrobnejšie.



"Po dohode s predsedom vlády budeme verejnosť informovať o konkrétnych riešeniach až po uzatvorení finálnej dohody," uzavrel Rudolf. Tlačový a informačný odbor úradu vlády sa vyjadril v podobnom duchu. "Išlo o pracovné stretnutie, a preto jeho obsah nebudeme komentovať," napísali z úradu vlády.



Doležal minulý týždeň zhrnul, že enormné zdražovanie stavebných materiálov má nielen finančnú, ale aj časovú rovinu. Rezort podľa jeho slov dostáva signály od niektorých zhotoviteľov, že v prípade neriešenia môže problém "vyeskalovať" až do toho, že odstúpia od stavby, lebo pri drahších materiáloch nedokážu garantovať zmluvné ceny. Nedostupný materiál však môže aj oddialiť výstavbu niektorých stavieb, čo pri tých financovaných z eurofondov môže priniesť aj korekcie od Európskej únie.



Na margo riešení vtedy uviedol, že si vie predstaviť usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) SR o vyššej moci aj rýchlu zmenu zákona o verejnom obstarávaní. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák však reagoval tvrdením, že riešenie situácie sa nemusí týkať len zmien v obstarávaní. Upozornil tiež, že zmena zákona o verejnom obstarávaní je limitovaná európskou legislatívou. Hlivák si myslí, že táto otázka patrí do odbornej debaty.