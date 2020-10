Dopravcovia vracajúci sa 2.11. sa nemusia preukázať negatívnym testom

Bratislava 30. októbra (TASR) – Vodiči dopravcov, ktorí boli od 30. októbra do 1. novembra mimo územia SR z dôvodu výkonu ich povolania a vracajú sa od 2. novembra spať na Slovensko, sa nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom výsledku testu na nový koronavírus. A to pri dokončení dopravných operácií alebo pri návrate do bydliska. Vyplýva to z usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR pre vodičov nákladnej dopravy.



Títo vodiči tak na účely dokončenia dopravných operácií alebo pri návrate do svojho zvyčajného bydliska na území SR nebudú pri týchto činnostiach povinní preukazovať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.



Zároveň však rezort dopravy vysoko odporúča všetkým týmto vodičom, aby vo vlastnom záujme absolvovali potrebné testovanie na ochorenie COVID-19 bezodkladne, keď im to plnenie ich pracovných povinností dovolí. Toto usmernenie sa totiž vzťahuje výlučne na činnosti súvisiace s výkonom pracovných povinností pri realizácii dopravy a nezakladá výnimku z uznesenia vlády na iné účely.



Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov sa uskutoční počas víkendu (31. 10. – 1. 11.). Odberné miesta budú otvorené od 7.00 do 22.00 h s tým, že posledné stery budú realizovať o 21.30 h.