MDV vyhlásilo výberové konanie na členov predstavenstva letiska Poprad

Bratislava/Poprad 12. októbra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie členov predstavenstva Letiska Poprad-Tatry. Bližšie informácie o požiadavkách a podmienkach rezort zverejnil na svojej webovej stránke. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie Ivan Rudolf s tým, že MDV hľadá skúsených manažérov s minimálne päťročnou praxou v riadiacich funkciách, s odbornou spôsobilosťou, vysokoškolským vzdelaním, občianskou a morálnou bezúhonnosťou a znalosťou cudzieho jazyka.



"Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru. Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 2. novembra na adresu ministerstva pod značkou 'Výberové konanie na členov predstavenstva akciovej spoločnosti Letisko Poprad-Tatry, a.s. - NEOTVÁRAŤ'," uviedol Rudolf.



Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky a predložia v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho uskutočnením. Podrobnosti o výberovom konaní sú dostupné na webovom sídle ministerstva.



Rezort vyhlásil výberové konanie po tom, čo z postu riaditeľa nedávno po kritike zamestnancov akcionári odvolali riaditeľa a predsedu predstavenstva Petra Dujavu, ako aj ďalšiu členku predstavenstva Michalu Klačmanovovú. Od 27. septembra dočasne funkciu predsedu vykonáva Martin Rakovský, ďalšími členmi predstavenstva sa stali Michal Staňa a Viliam Halás. Na mimoriadnom valnom zhromaždení koncom septembra boli zároveň vymenovaní aj noví členovia dozornej rady - Marián Majtán a Lukáš Zozulák.