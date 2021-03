Rezort dopravy vyhlásil výberové konanie na rôzne vedúce pozície

Bratislava 4. marca (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR aktuálne obsadzuje vedúce pozície vo viacerých podriadených organizáciách. Rezort dopravy o tom informoval na svojej webovej stránke. Týka sa to napríklad Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), či Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).



Rezort dopravy vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcií generálneho riaditeľa a členov predstavenstva NDS. Zároveň MDV hľadá člena predstavenstva spoločnosti Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava. Výberové konanie vyhlásilo aj na členov predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a ZSSK. Súčasne rezort dopravy predlžuje termín na prihlásenie sa do výberového konania na riaditeľa a dvoch členov dozornej rady Letových prevádzkových služieb SR, a to do 10. marca.



Prihlásiť sa v prípade NDS je možné do 8. marca. Termíny na doručenie prihlášky v prípade ostatných organizácií sú do 11. či 15. marca.



"Je mimoriadne dôležité, aby kľúčové pozície v štátnych podnikoch obsadili skúsení odborníci, ktorí vzídu z transparentného výberového konania. Čakajú nás výberové konania do Letových prevádzkových služieb, NDS, ZSSK Cargo, ZSSK a aj do bratislavského letiska (BTS). Týmto vyzývam všetkých, ktorí majú záujem a majú čo ponúknuť, aby sa prihlásili do výberového konania," vyhlásil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).