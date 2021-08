Rezort dopravy: Vyhláška o budovách nezhoršuje postavenie stavebníkov

Bratislava 18. augusta (TASR) - Vyhláška k zákonu o energetickej hospodárnosti budov, ktorá je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, nezhoršuje postavenie stavebníkov a investorov a ani im nepribudnú žiadne nové povinnosti. Pre TASR to uviedla Miriama Švikruhová z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR v reakcii na kritiku viacerých združení.



"MDV plne podporuje ekologickú výstavbu a klimatické ciele. Cieľom navrhovanej zmeny je umožniť nákladovo efektívne dosahovať parametre energetickej triedy A0 a z hľadiska zdroja energie vychádza predpis z požiadavky technologickej neutrality," uviedla Švikruhová. Rezort návrh pripravil v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR a podľa ministerstva vyhláška zohľadňuje aj výzvy, ktorým tento sektor čelí a aj pripravovanú európsku legislatívu.



"Cieľom je, aby celkový fond budov príslušného členského štátu bol čo najviac energeticky úsporný, implementoval sa princíp ´energy efficiency first´ (prvoradosť energetickej efektívnosti) a dosiahla sa uhlíková neutralita do roku 2050 pri zohľadnení princípu technologickej neutrality nákladovo efektívnym spôsobom," vymenovala Švikruhová.



Rezort zdôraznil, že navrhovaná vyhláška nie je v nesúlade s klimatickými cieľmi, slovenskými ani európskymi strategickými dokumentmi, keďže žiaden z týchto dokumentov presne neustanovuje, aké majú byť konkrétne požiadavky z hľadiska primárnej energie pre budovy A0. Definovanie konkrétnych hodnôt je na členskom štáte.



Pripravovanú vyhlášku tento týždeň skritizovala Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) aj stavebná platforma Budovy pre budúcnosť (BPB). Podľa SKI sa ňou rezort snaží sabotovať klimatické ciele a BPB tvrdí, že vyhláška spôsobí, že podmienky na energetickú hospodárnosť budov budú o 40 % benevolentnejšie. Obe združenia považujú takýto krok za neprípustný, a to najmä v čase, keď sa na Slovensku chystá obnova 30.000 domov z prostriedkov fondu obnovy. Tvrdia tiež, že takýto krok neprispieva k stabilite podnikateľského prostredia v tomto segmente, povinnosť stavať budovy s nulovou potrebou energie totiž začala platiť len nedávno - od Nového roka - na čo sa stavebníci pripravovali roky.