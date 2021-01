Rezort dopravy vytvoril zoznam spoločností na očkovací proces

Bratislava 22. januára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR vypracovalo podľa kritérií rezortu zdravotníctva zoznam spoločností, ktoré navrhuje zaradiť do očkovacieho programu. Patriť by tam mali napríklad železnice či pošta. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



„V uvedenom zozname sú napríklad spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, ako aj Slovenská pošta či pracovníci zabezpečujúci prevádzku diaľničnej a cestnej infraštruktúry. V zozname sa nachádzajú taktiež aj spoločnosti, ktoré zabezpečujú autobusovú dopravu v rámci regiónov SR," priblížil pre TASR Rudolf.



Na vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 pre vybraných vodičov nákladnej či autobusovej dopravy, ale aj rušňovodičov, vyzývalo napríklad Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia. ZSSK tiež nedávno zdôraznila, že v súvislosti s aktuálnou situáciou bude najmä pri prevádzkových zamestnancoch bojovať za včasné očkovanie. Na Ministerstve dopravy a výstavby sa listom obrátila aj Asociácia železničných dopravcov Slovenska, ktorá žiada zaradiť do prvej vlny očkovania proti ochoreniu COVID-19 ďalšie profesie zamestnancov v železničnej doprave.