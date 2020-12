Rezort dopravy začal vyplácať peniaze podnikateľom v cestovnom ruchu

Bratislava 31. decembra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR začalo vo štvrtok vyplácať peniaze podnikateľom v cestovnom ruchu postihnutým pandémiou nového koronavírusu. Informoval o tom hovorca rezortu Ivan Rudolf. Ministerstvo do konca roka vyplatí približne šesť miliónov eur.



Ako dodal rezort, na portáli Slovensko.sk je sprístupnený formulár, cez ktorý môžu oprávnení žiadatelia požiadať o peniaze zo schémy pomoci cestovnému ruchu.



"Za niekoľko dní sme prijali približne 2500 žiadostí, prioritou pre nás bolo začať s vyplácaním prostriedkov čo najskôr, aj preto ma teší, že prvé peniaze sú už na účtoch žiadateľov," vyjadril sa minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že v tejto súvislosti treba podľa neho oceniť najmä prácu úradníkov zo sekcie cestovného ruchu, ktorí počas sviatkov pracovali na tom, aby sa to podarilo zrealizovať.



Ministerstvo spustilo schému pomoci 15. decembra. Po podaní žiadosti má rezort dopravy 30 dní na ich vyhodnotenie a spracovanie. Finančné prostriedky získa každý, kto spĺňa stanovené podmienky a má uhradené záväzky v sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade, alebo dohodnuté splátkové kalendáre.



"Reštart cestovného ruchu bude veľmi bolestivý a dlhotrvajúci. Som rada, že schému pomoci schválili všetky zainteresované inštitúcie. My sme robili všetko pre to, aby sme ju v čo najkratšom možnom termíne v súlade so zákonmi a pravidlami Európskej únie spustili," uviedla štátna tajomníčka Katarína Bruncková.



V prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 s ohľadom na dostupnosť a overiteľnosť účtovných údajov, z ktorých musí žiadosť vychádzať. Ako spresnil generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na pôde rezortu dopravy Radúz Dula, základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. "Vyhodnocovať sa bude každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty," vysvetlil Dula.



Schéma pomoci z dielne rezortu dopravy počíta s pomocou aj pre ďalšie obdobie až do konca roka 2021. Oprávnenými žiadateľmi sú prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, akvaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.



Celý zoznam oprávnených prijímateľov pomoci je zverejnený na webstránke ministerstva, takisto ako aj formulár a návody.