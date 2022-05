MDV zaistí analýzu cien stavebných materiálov a možnosti úpravy zmlúv

Bratislava 18. mája (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zabezpečí vypracovanie analýzy vývoja cien vybraných komodít a stavebných materiálov s určením príčiny ich rastu. Na základe výsledkov analýzy má byť posúdená možnosť dodatkovania existujúcich zmlúv. Cieľom je zaistiť plynulú realizáciu verejných stavieb. Vyplýva to z vládou schváleného materiálu, ktorý na rokovanie predložil rezort dopravy.



Súčasný vývoj cien stavebných materiálov podľa MDV negatívne ovplyvňuje podnikateľské prostredie v sektore stavebníctva, keďže dodávatelia stavebných prác nie sú schopní zabezpečiť realizáciu zákaziek za ceny dohodnuté v existujúcich, respektíve už vysúťažených zmluvách.



"Vzhľadom k tomu, že nie je možné predpokladať zmenu súčasného vývoja rastu cien stavebných materiálov a prác, Ministerstvo dopravy a výstavby SR zabezpečí vypracovanie analýzy, cieľom ktorej bude zdôvodnenie príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien vybraných komodít a stavebných materiálov," priblížil rezort dopravy v návrhu.



Cieľom úlohy je vypracovať analýzu v nadväznosti na metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie. Analýza bude zobrazovať časové rady vývoja cenových indexov vybraných komodít za sledované obdobie rokov 2005 – 2022. MDV má analýzu vypracovať v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, Štatistickým úradom SR a Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a následne ju predložiť na rokovanie vlády.



"Analýza bude vychádzať z objektívneho posúdenia príčin vzniknutej situácie so zadefinovanými príčinnými súvislosťami a následkami, ktorú vypracuje autorizovaná osoba pre oblasť stavebníctva," priblížil rezort dopravy. Vzhľadom na vzniknuté objektívne skutočnosti má byť analýza vypracovaná do 30. júna.