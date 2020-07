MDV:Nad zrušením ročnej známky by sa uvažovalo, keby o ňu nebol záujem

Bratislava 26. júla (TASR) – Klasická ročná diaľničná známka je stále v platnosti pre vodičov, ktorí sú na ňu zvyknutí. Jej zrušenie by prichádzalo do úvahy, ak by sa ukázalo, že o tento typ známky už motoristi nemajú záujem. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Vodiči si môžu 365-dňovú známku kúpiť iba od februára tohto roka. "Klasickú ročnú známku sme nechali v platnosti pre vodičov, ktorí sú na ňu z minulosti zvyknutí, pamätajú si, že jej platnosť sa končí vždy po 13 mesiacoch k 31. januáru nasledujúceho roka, pričom je to vyhovujúce hlavne pre podnikateľské subjekty z dôvodu plánovania a účtovníctva," ozrejmil rezort dopravy.



Ministerstvo zároveň podotklo, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ako správca systému vždy apeluje na motoristov, aby pri kúpe známky venovali zvýšenú pozornosť výberu typu známky a správnosti údajov, ktoré do systému zadávajú. Zároveň rezort dopravy dôrazne odporúča, aby na seba motoristi nechali e-mailový alebo telefonický kontakt, na ktorý včas dostanú notifikáciu, že sa platnosť ich aktuálnej eznámky končí, a vyhli sa tak prípadnej pokute. MDV zdôraznilo, že zodpovednosť za výber a kúpu známky je už na každom občanovi.