Rok na rezorte dopravy a výstavby priniesol viaceré míľniky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Bratislava 2. apríla (TASR) - Štátny tajomník Jaroslav Kmeť, ktorý sa na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR venuje železničnej a cestnej doprave i poštovým službám, nastúpil na rezort pred rokom, 2. apríla. Za rok ministerstvo predstavilo v týchto oblastiach viaceré míľniky – najväčšiu opravu ciest I. triedy, obnovu vozňového parku aj reformu Slovenskej pošty. TASR o tom v piatok informoval hovorca MDV SR Ivan Rudolf.Tento rok podľa rezortu dopravy odštartovali dosiaľ najväčšie opravy ciest I. triedy, projekt sa bude realizovať nasledujúce štyri roky na celom území Slovenska. Tento rok sú naplánované veľkoplošné opravy ciest za približne 50 miliónov eur, pričom najväčšie opravy sa uskutočnia v Banskobystrickom kraji v rozsahu takmer 50 kilometrov ciest prvej triedy.Zmeny by občania mali pocítiť aj v oblasti železničnej dopravy. Na slovenské koľaje pribudnú elektrické jednotky v Žiline, dieselmotorové jednotky vo Zvolene, ozubnicové elektrické vozidlá v Tatrách aj osobné vozne na diaľkovú dopravu. "" myslí si štátny tajomník.Slovensko v tomto roku čakajú aj investície do obnovy železničných tratí. Medzi top projekty železničnej infraštruktúry pre rok 2021 patrí rekonštrukcia železničnej trate z Bratislavy po hranicu s Českou republikou. Ministerstvo dopravy a výstavby pokračuje aj v začatej rekonštrukcii uzla Žilina, súčasťou tejto modernizácie je aj zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 kilometrov za hodinu. Rezort plánuje aj odovzdanie zmodernizovaného úseku Štrba - Štrbské Pleso, dokončenie tunela Milochov a spojazdnenie celého úseku trate Púchov - Považská Bystrica.V pláne obnovy ministerstvo vyčlenilo čiastku 100 miliónov eur na podporu cyklodopravy. "" uviedol štátny tajomník.Ministerstvo dopravy a výstavby tento rok spustilo aj transformáciu Slovenskej pošty, ktorej cieľom sú kvalitnejšie a modernejšie služby pre občanov. "" uzavrel Kmeť.