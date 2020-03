Termín požiadania o príspevok na zateplenie rodinného domu sa posúva

Bratislava 20. marca (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR posúva termín začiatku podávania žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu o mesiac. Médiá o tom informovalo komunikačné oddelenie rezortu v piatok.



Ako uviedlo ministerstvo, žiadosti budú môcť záujemcovia podávať až od 4. mája do pôvodného termínu 30. júna alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí. Dôvodom posunu začiatku podávania žiadostí je mimoriadna situácia súvisiaca s epidémiou nového koronavírusu.



Pôvodne mali mať záujemcovia možnosť podávať tieto žiadosti od 1. apríla, a to na základe šiestej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, ktorú vyhlásili 28. februára.



„Vzhľadom na obmedzenia, prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, si žiadatelia nemôžu obstarať všetky nevyhnutné podklady pre prípravu žiadostí a podať ich v stanovenom termíne,“ odôvodnil rezort zmenu termínu.



Aktuálne informácie a podmienky poskytnutia príspevku záujemcovia nájdu na webovom portáli www.byvajteusporne.sk.