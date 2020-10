MDV: Úpravy v spoplatňovaní odklonia nákladnú dopravu z miest a obcí

Bratislava 16. októbra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR sa nechystá plošne spoplatňovať cesty druhej triedy, ani plošne spoplatniť všetky intravilány miest a obcí. V pilotnej fáze pôjde o cesty, ktoré sú súbežné so spoplatnenou komunikáciou a nákladní dopravcovia ich využívajú na jej obchádzanie. Rezort tak chce zabrániť zahlcovaniu obcí a miest nákladnou dopravou. Pre TASR to uviedol hovorca MDV Ivan Rudolf v reakcii na výhrady združení autodopravcov.



Obchádzaním spoplatnenej komunikácie v týchto prípadoch podľa rezortu dopravy dochádza k nadmernej záťaži cesty nižšej kategórie, jej degradácii a zahlcovaniu intravilánov miest a obcí nákladným tranzitom. Rudolf priblížil, že so žiadosťou o riešenie tejto situácie sa na MDV obrátili vyššie územné celky. "Prvým, v ktorom by sa malo spoplatnenie ciest druhej triedy vyskúšať, je Trnavský samosprávny kraj a prípadné pokračovanie sa bude realizovať až po vyhodnotení pilotu v tomto kraji," dodal.



Úpravy v spoplatňovaní kritizovalo Združenie cestných dopravcov v SR Česmad Slovakia aj Únia autodopravcov Slovenska (UNAS). Odmietajú akékoľvek ďalšie rozširovanie spoplatnenia cestnej infraštruktúry elektronickým mýtom na vybrané úseky ciest druhej triedy. Mýto by sa malo podľa združenia vyberať len na úsekoch ciest, kde nákladovosť systému bude nižšia, ako samotný výber mýta.



Rovnako zástupcovia autodopravcov považujú za neprijateľnú plánovanú preklasifikáciu približne 559 kilometrov už spoplatnených úsekov ciest prvej triedy do kategórie s vyššou sadzbou mýta, čo podľa nich zoberie dopravcom 13 miliónov eur.



Ministerstvo dopravy však ozrejmilo, že nejde o zvýšenie sadzby mýta na úsekoch ciest prvej triedy, ale o spoplatnenie reálnou sadzbou tých úsekov ciest prvej triedy, kde bola doteraz nulová sadzba. "To je napríklad cesta prvej triedy medzi Prešovom a Košicami, ktorá je súbežná s diaľnicou D1. Intravilány obcí na tejto ceste prvej triedy spoplatnené neboli, niektorí nákladní dopravcovia ju teda využívali namiesto spoplatnenej diaľnice. Čím ale opäť dochádzalo k zahlcovaniu obcí a degradácii tejto cesty. Tomu chceme zabrániť," zdôraznil hovorca MDV.