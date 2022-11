Mecom plánuje veľké investície, aby znížil svoju energetickú spotrebu

Bratislava 22. novembra (TASR) - Slovenský výrobca mäsových výrobkov - spoločnosť Mecom Group - plánuje v budúcom roku investovať až 7 miliónov eur do nových moderných technológií. Uviedla to Jana Hrdličková zo spoločnosti.



Technológie podľa nej prinesú nielen výrazné úspory v spotrebe elektrickej energie a plynu, ale budú aj šetrnejšie voči životnému prostrediu a zvýšia automatizáciu výrobného procesu.



"Aj v našom sektore veľmi výrazne cítime enormne drahé energie. Sme však zodpovedná firma a v prvom rade hľadáme interné úspory, aby sme tak eliminovali zvýšenia cien vstupov. Prízvukujem, že nijako nepoľavíme na kvalite našich výrobkov. Tá je pre nás nedotknuteľná. O to náročnejšie je hľadanie ciest znižovania nákladov, ale zvládneme to. Kľúčová je modernizácia, automatizácia, ako aj procesné a systémové zmeny," povedal generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič.



V oboch slovenských závodoch, teda v Humennom aj v Lučenci, Mecom nainštaluje nové výmenníky tepla, čím dokáže využiť odpadové teplo z výroby na prípravu teplej vody. Tým sa zníži spotreba plynu o 7 %.



V závode v Humennom spoločnosť naviac uvedie do prevádzky novú modernú kogeneračnú jednotku, pomocou ktorej bude získavať ďalšie odpadové teplo opäť na ohrev teplej vody. Opatrenie zníži Mecomu spotrebu zemného plynu pri príprave teplej vody o ďalších 6 %. V humenskom závode plánuje Mecom nainštalovať na strechu aj fotovoltaické panely.



"Takto budeme okrem nižšej spotreby energií aj menej závislí od cenových výkyvov týchto vstupov. Vďaka tomu budeme schopní aj naďalej dodávať všetkým zákazníkom kvalitné produkty za dostupné ceny," dodal Čechovič.



Do energetických úspor investuje Mecom Group aj v závodoch mimo SR. V maďarskej Békéscsabe prešlo rekonštrukciou celé tepelné hospodárstvo a parné kotle boli nahradené teplovodnými, takisto bola nainštalovaná aj nová nárezová linka s nižšou spotrebou energie.



Mecom Group je súčasťou Smithfield Foods, ktorá bola založená v roku 1936 v americkom Smithfielde a dnes je globálnym svetovým lídrom v oblasti mäsospracujúceho priemyslu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 55.000 pracovníkov.