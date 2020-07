Akvizícia CME ešte prebieha, jej dokončenie očakávajú v októbri

Bratislava 24. júla (TASR) – Akvizícia mediálnej spoločnosti Central European Media Enterprises (CME), ktorá prevádzkuje 30 televíznych staníc, medzi nimi aj televíziu Markíza, spoločnosťou PPF Group, za ktorou stojí český podnikateľ Petr Kellner, naďalej prebieha. Jej dokončenie odhadujú pred 27. októbrom 2020. CME o tom informuje na svojom webe.



"Vo veci akvizície CME skupinou PPF stále beží prenotifikačná časť konania u Európskej komisie. Predĺženie tohto procesu spôsobili aj opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu," povedala pre TASR hovorkyňa skupiny PPF Zuzana Migdalová s tým, že ďalšie informácie nemôžu poskytnúť.



CME informuje, že ukončenie akvizície podlieha niekoľkým podmienkam, a to získaniu súhlasu akcionárov spoločnosti, Európskej komisie a národných regulátorov v niektorých z krajín, kde CME pôsobí. Koncom februára 2020 bolo mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov CME, na ktorom väčšina z nich vyslovila súhlas s akvizíciou. Získané už boli aj regulačné schválenia v Rumunsku a Slovinsku. "Očakávame, že navrhovaná fúzia bude dokončená pred 27. októbrom 2020," píše CME. Spoločnosti by tak chceli akvizíciu dokončiť maximálne do výročia podpísania vzájomnej dohody, ku ktorej došlo 27. októbra 2019.



Transakcia je v hodnote približne 2,1 miliardy USD. "Nákupom spoločnosti CME, respektíve jej mediálnych aktivít v piatich európskych krajinách, sledujeme predovšetkým cieľ doplniť náš telekomunikačný biznis v strednej a východnej Európe," vyhlásil minulý rok v októbri Kellner. CME totiž pôsobí v strednej a východnej Európe a prevádzkuje 30 televíznych staníc, medzi nimi aj slovenskú televíziu Markíza či českú Novu.



Kellner tvrdí, že chcú využiť synergie medzi tvorbou mediálneho obsahu a jeho distribúciou. "Našim motívom je teda predovšetkým rozvíjanie telekomunikačného a mediálneho biznisu," deklaruje. CME považuje za dobre fungujúcu spoločnosť a po jej prevzatí neplánuje PPF žiadne "unáhlené zásahy" do jej fungovania. Výkonní riaditelia CME v októbri 2019 vyhlásili, že táto transakcia je pre ich akcionárov "tým správnym a uspokojujúcim vyústením" jedného z najúspešnejších obratov v podnikaní poprednej mediálnej spoločnosti v rámci nedávnej doby.



Obe spoločnosti očakávali, že akvizícia bude dokončená okolo polovice roku 2020, pod podmienkou schválenia regulačnými orgánmi a splnenia bežných podmienok uzatvárania.



Skupina PPF investuje do množstva odvetví, od finančných služieb cez telekomunikácie, biotechnológie, nehnuteľnosti až po strojárstvo. PPF pôsobí v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Skupina vlastní aktíva vo výške viac ako 45 miliárd eur.



CME pôsobí v oblasti médií a zábavného priemyslu. Patrí k popredným spoločnostiam v tomto odbore v piatich krajinách strednej a východnej Európy s celkovou populáciou 45 miliónov ľudí.