Médiá: Axel Springer a ďalšie mediálne skupiny žalujú Google

Brusel 28. februára (TASR) - Až 32 európskych mediálnych skupín, vrátane vydavateľstva Axel Springer či mediálnej skupiny Schibsted, podalo žalobu na Google, dcérsku firmu spoločnosti Alphabet. Žiadajú 2,1 miliardy eur za straty, ktoré im spôsobili praktiky Google pri digitálnej reklame. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Axel Springeru patria vydavatelia v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Maďarsku, Luxembursku, Holandsku, Nórsku, Poľsku či Španielsku a Švédsku. Ďalšími v skupine žalobcov sú rakúska Krone, belgické skupiny DPG Media a Mediahuis, dánska TV2 Danmark A/S, fínska Sanoma, poľská Agora, španielska Prensa Iberica a švajčiarsky Ringier. Vydavatelia podali žalobu v čase, keď európske protimonopolné regulačné úrady podnikajú kroky proti Google a jeho praktikám v oblasti digitálnej reklamy.



"Zúčastnené mediálne spoločnosti utrpeli straty v dôsledku menej konkurenčného trhu, čo je priamym dôsledkom nesprávneho konania spoločnosti Google," uviedli vo vyhlásení právnici z firiem Geradin Partners a Stek.



"Bez zneužívania dominantného postavenia Google by mediálne spoločnosti získali výrazne vyššie tržby z reklamy a platili nižšie poplatky za reklamné služby. Podstatné je, že tieto prostriedky mohli byť preinvestované do posilnenia európskeho mediálneho prostredia," dodali právnici.



Poukázali pritom na pokutu 220 miliónov eur, ktorú francúzsky úrad pre hospodársku súťaž uložil Google za jeho podnikanie v oblasti reklamy v roku 2021, ako aj na minuloročné obvinenia Európskej komisie.



Spoločnosť Google vlani uviedla, že nesúhlasí s obvineniami protimonopolného úradu Európskej únie (EÚ) v súvislosti so zneužívaním dominantného postavenia internetového giganta v oblasti digitálnej reklamy.



Vydavatelia po celom svete sa v uplynulých rokoch sťažovali na rastúcu dominanciu veľkých technologických spoločností, tzv. Big Tech, v reklame, keďže ich podiel na tržbách klesá. Google je podľa analytikov najdominantnejšou digitálnou reklamnou platformou na svete.



Skupina vydavateľov podala žalobu na holandský súd pre reputáciu krajiny ako kľúčovej jurisdikcie pre žaloby o náhradu škody v dôsledku porušenia protimonopolných pravidiel EÚ. Cieľom je vyhnúť sa viacnásobným žalobám v rôznych európskych krajinách.