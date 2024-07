Médiá: BBC plánuje za dva roky zrušiť 500 pracovných miest

Londýn 23. júla (TASR) - Britská rozhlasová a televízna spoločnosť BBC plánuje v nasledujúcich dvoch rokoch zrušiť 500 pracovných miest. Vyplýva to z výročnej správy, ktorú zverejnil verejnoprávny vysielateľ v utorok. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Spoločnosť si od tohto kroku sľubuje úspory vo výške 200 miliónov britských libier (237,5 milióna eur), ktoré plánuje investovať do rozšírenia svojej prémiovej ponuky a digitalizácie. Prepúšťanie, ktoré bude zahŕňať ponuky na odstupné, plánuje BBC uzavrieť do marca 2026. Vysielateľ sa už skôr vydal na cestu znižovania nákladov a len pred dvoma rokmi oznámil úsporné opatrenia v objeme 500 miliónov GBP. Predchádzajúca konzervatívna vláda v uplynulých dvoch rokoch nedovolila BBC zvýšiť koncesionárske poplatky napriek vysokej miere inflácie.



BBC vo svojej výročnej správe zverejnila aj najvyššie platy svojich moderátorov a reportérov. Na čele rebríčka zostal rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bývalý profesionálny futbalista a športový moderátor Gary Lineker s ročným platom približne 1,3 milióna GBP.



(1 EUR = 0,84215 GBP)