Bertelsmann za vlaňajšok vykázal zisk v objeme jednej miliardy eur
V tomto roku Bertelsmann očakáva stabilný výkon s rastom tržieb a zisku.
Autor TASR
Berlín 26. marca (TASR) - Nemecký mediálny gigant Bertelsmann za minulý rok vykázal zisk v sume jednej miliardy eur. V porovnaní s predošlým rokom sa zisk nezmenil. Koncern to oznámil vo štvrtok. Tržby mediálnej spoločnosti, ktorá vlastní televíznu a rozhlasovú skupinu RTL Group, vydavateľský konglomerát Penguin Random House a hudobné vydavateľstvo BMG, boli medziročne tiež stabilné, a to na úrovni 19 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Generálny riaditeľ firmy Thomas Rabe vlaňajšok označil za „dobrý finančný rok“. Uviedol, že pre Bertelsmann stále platí cieľ dosiahnuť v strednodobom horizonte konsolidované tržby v objeme 24 miliárd eur.
Upravený zisk firmy pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vlani mierne klesol na 3 miliardy eur z úrovne 3,1 miliardy eur, na ktorej bol v roku 2024. Kapitálové výdavky spoločnosti boli vlani, rovnako ako v predchádzajúcom roku, na úrovni 2,1 miliardy eur.
V tomto roku Bertelsmann očakáva stabilný výkon s rastom tržieb a zisku. Pokiaľ ide o potenciálny vplyv vojny na Blízkom východe, Rabe uviedol, že bezprostredné dosahy budú obmedzené, keďže aktivity skupiny sú menej závislé od tovarových a dopravných tokov. Spomalenie hospodárstva by však ovplyvnilo aj mediálny sektor prostredníctvom slabšieho spotrebiteľského dopytu.
RTL Group, ktorá je jednou z kľúčových mediálnych divízií koncernu Bertelsmann, plánuje akvizíciu vysielateľa Sky Deutschland. Fúziu v súčasnosti skúma Európska komisia. Rozhodnúť by mala do polovice tohto roka. Fúzia by spojila televízne kanály a streamovacie služby v nemecky hovoriacich regiónoch.
Generálny riaditeľ firmy Thomas Rabe vlaňajšok označil za „dobrý finančný rok“. Uviedol, že pre Bertelsmann stále platí cieľ dosiahnuť v strednodobom horizonte konsolidované tržby v objeme 24 miliárd eur.
Upravený zisk firmy pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vlani mierne klesol na 3 miliardy eur z úrovne 3,1 miliardy eur, na ktorej bol v roku 2024. Kapitálové výdavky spoločnosti boli vlani, rovnako ako v predchádzajúcom roku, na úrovni 2,1 miliardy eur.
V tomto roku Bertelsmann očakáva stabilný výkon s rastom tržieb a zisku. Pokiaľ ide o potenciálny vplyv vojny na Blízkom východe, Rabe uviedol, že bezprostredné dosahy budú obmedzené, keďže aktivity skupiny sú menej závislé od tovarových a dopravných tokov. Spomalenie hospodárstva by však ovplyvnilo aj mediálny sektor prostredníctvom slabšieho spotrebiteľského dopytu.
RTL Group, ktorá je jednou z kľúčových mediálnych divízií koncernu Bertelsmann, plánuje akvizíciu vysielateľa Sky Deutschland. Fúziu v súčasnosti skúma Európska komisia. Rozhodnúť by mala do polovice tohto roka. Fúzia by spojila televízne kanály a streamovacie služby v nemecky hovoriacich regiónoch.