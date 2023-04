Médiá: Disney začína druhé kolo prepúšťania, dotkne sa tisícok ľudí

Burbank 24. apríla (TASR) - Americký zábavný a mediálny koncern Walt Disney začal v pondelok prepúšťať tisíce zamestnancov v rámci plánu na zrušenie približne 7000 pracovných miest tento rok. Ide o druhé z očakávaných troch kôl prepúšťania, uviedol Disney vo vyhlásení. Jeho cieľom je znížiť náklady a zlepšiť efektivitu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Prvé kolo znižovania pracovných miest na 220.000 sa uskutočnilo v marci. Toto kolo potrvá do štvrtka (27. 4.) a zasiahne približne 4000 ľudí, uviedla spoločnosť.



Prepúšťanie je súčasťou plánu generálneho riaditeľa Boba Igera ušetriť 5,5 miliardy USD (5 miliárd eur) ročne na nákladoch.



Spoločnosť sa snaží zamerať sa viac na franšízy a dobre známe značky a zredukovať divíziu Disney Entertainment, do ktorej patria televízia a film. Škrty sa dotknú aj sídla spoločnosti v Burbanku v Kalifornii a zasiahnu tiež Connecticut, kde sídlia športové siete ESPN. Zamestnancov v zábavných parkoch to však neovplyvní, uviedla spoločnosť.



Tretie kolo prepúšťania by malo prísť pred začiatkom leta.



Disney sa snaží obmedziť straty na svojej vlajkovej lodi, streamovacej službe Disney+, ktorá debutovala v roku 2019. Pozornosť analytikov z Wall Street sa odvtedy presunula od nárastu počtu predplatiteľov k ohromujúcim nákladom na prevádzkovanie online videoplatforiem.



Iger sa vrátil do čela Disney v novembri po tom, ako spoločnosť zverejnila štvrťročnú stratu 1,47 miliardy USD vo svojej streamovacej vetve, ktorá zahŕňa aj podiely v produktoch Hulu a ESPN+.



(1 EUR = 1,1002 USD)