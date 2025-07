Médiá: EÚ bude čeliť vyšším clám v USA ako Spojené kráľovstvo

Londýn/Brusel 9. júla (TASR) - Vyjednávači Európskej únie (EÚ) sa blížia k obchodnej dohode s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa renomovaných hospodárskych novín Financial Times (FT) však bude európsky blok čeliť vyšším clám v USA ako sú tie, ktoré Trump udelil Spojenému kráľovstvu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Financial Times v stredu uviedli, že Brusel je pripravený podpísať dočasnú „rámcovú“ dohodu, ktorá by stanovila Trumpove „recipročné“ clá na úrovni 10 %, kým budú rokovania pokračovať.



Agentúre Reuters sa túto správu nepodarilo zatiaľ overiť.