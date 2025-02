Médiá: Firmy Broadcom a TSMC by mohli prevziať Intel a rozdeliť ho

New York 16. februára (TASR) - Broadcom a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) údajne uvažujú o tom, že prevezmú časti ikonického amerického čipového koncernu Intel. Prípadná dohoda by rozdelila Intel na dve časti, uviedol denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Broadcom podľa WSJ pozorne skúma podnikanie Intelu v oblasti návrhu a predaja čipov a o potenciálnej ponuke už diskutoval s poradcami. Zrejme by však v tomto pláne pokračoval len vtedy, ak by našiel partnera pre výrobnú divíziu Intelu.



Taiwanská spoločnosť TSMC, ktorý je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete, samostatne skúmala možnosť prevzatia niektorých alebo všetkých závodov Intelu na výrobu čipov, potenciálne ako súčasť investorského konzorcia alebo inej štruktúry, uviedol WSJ.



Broadcom a TSMC nespolupracujú a všetky doterajšie rozhovory sú predbežné a zväčša neformálne, upozornil denník.



Dočasný šéf Intelu Frank Yeary podľa WSJ rokuje s možnými záujemcami a s predstaviteľmi Trumpovej administratívy, ktorí sa obávajú o osud koncernu považovaného za kľúčový pre národnú bezpečnosť USA. Yeary sa podľa zdrojov najviac sústreďuje na maximalizáciu hodnoty pre akcionárov Intelu.



Intel, Broadcom, TSMC ani Biely dom bezprostredne nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o komentár.