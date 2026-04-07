Médiá: Investor Ackman plánuje získať spoločnosť Universal Music Group
Ackman už má v UMG podiel.
Autor TASR
Paríž 7. apríla (TASR) - Americký investor Bill Ackman plánuje získať najväčšiu hudobnú spoločnosť na svete Universal Music Group (UMG) za približne 56 miliárd eur. Ackmanova investičná spoločnosť Pershing Square v utorok oznámila, že predložila zodpovedajúcu ponuku na prevzatie. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu orf.at.
Ackman už má v UMG podiel. UMG má pod svojou strechou širokú škálu umelcov vrátane hviezd ako Taylor Swift, Lady Gaga a Billie Eilish. Trojku najväčších hudobných vydavateľstiev na svete tvoria okrem UMG koncerny Warner Music a Sony Music. Ponuka Pershing Square zahŕňa kombináciu hotovosti a novo vydaných akcií UMG. Výsledkom je ocenenie na úrovni približne 30,40 eura za akciu. To v porovnaní s cenou akcií UMG k 2. aprílu znamená prirážku vo výške 78 %.
Ackman založil investičnú spoločnosť Pershing Square v roku 2004 a zároveň ju vedie. Spoločnosť má podiely v mnohých veľkých amerických firmách, ako UMG, Amazon, Alphabet alebo Uber.
