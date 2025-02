Mediálny koncern Walt Disney oznámil nárast zisku v 1. štvrťroku

Burbank 5. februára (TASR) - Americký zábavný a mediálny koncern Walt Disney oznámil za 1. štvrťrok svojho finančného roka 2024/2025 nárast zisku, ktorý prekonal odhady Wall Street. Čiastočne k tomu prispel úspechu filmu Moana 2. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Čistý zisk spoločnosti za 1. štvrťrok (október - december 2024) sa zvýšil na 2,55 miliardy USD (2,47 miliardy eur) alebo 1,40 USD na akciu z 1,91 miliardy USD alebo 1,04 USD na akciu v rovnakom období predchádzajúceho roka. Upravený zisk na akciu vzrástol o 44 % na 1,76 USD. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť vykáže za 1. štvrťrok zisk 1,43 USD na akciu.



Tržby sa za tri mesiace do konca decembra zvýšili o 5 % na 24,7 miliardy USD, zatiaľ čo analytici odhadovali tržby na 24,55 miliardy USD. Príjmy v segmente Disney's Entertainment vzrástli o 9 %. Výnosy za predaj/licencovanie obsahu stúpli o 34 % vďaka silnému výkonu filmu Moana 2.



Počet predplatiteľov kľúčovej streamovacej služby Disney+ mierne klesol o 1 % na 124,6 milióna osôb. Spoločnosť predtým uviedla, že očakáva mierny úbytok predplatiteľov v dôsledku plánovaného zvýšenia cien, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri. Na trhu v USA a v Kanade sa pritom počet platiacich predplatiteľov zvýšil o 1 %, ale v zahraničí došlo k ich poklesu o 2 %.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť Disney predpokladá mierny pokles predplatiteľov Disney+ v 2. štvrťroku. Napriek tomu stále očakáva rast upraveného zisku na akciu vo fiškálnom roku do konca septembra 2025 o vysoké jednociferné číslo.



Divízia Experiences, ktorá zahŕňa zábavné parky, výletné lode a spotrebné produkty, vykázala prevádzkové príjmy na úrovni 3,11 miliardy USD, čo predstavuje len veľmi mierny nárast o 0,2 %. Prevádzkový príjem v domácich parkoch pritom klesol o 5 % pre hurikány, v dôsledku ktorých bol zatvorený tematický park Walt Disney World na Floride a zrušená plavba. Prevádzkový príjem vzrástol o 28 % v prípade zahraničných parkov a zážitkov.



(1 EUR = 1,0335 USD)