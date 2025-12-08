< sekcia Ekonomika
Médiá: Paramount podáva nepriateľskú ponuku na prevzatie Warner Bros
Spoločnosť Paramount v pondelok uviedla, že sa obráti priamo na akcionárov Warner Bros s ponukou 30 USD za akciu v hotovosti za celú spoločnosť vrátane jej segmentu Global Networks.
Autor TASR
Los Angeles 8. decembra (TASR) - Spoločnosť Paramount predložila nepriateľskú ponuku v hodnote 108,4 miliardy USD (93,09 miliardy eur) na kúpu spoločnosti Warner Bros Discovery (WBD). To je výzva pre Netflix, ktorý pred niekoľkými dňami dosiahol dohodu o prevzatí WBD za 72 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Spoločnosť Paramount v pondelok uviedla, že sa obráti priamo na akcionárov Warner Bros s ponukou 30 USD za akciu v hotovosti za celú spoločnosť vrátane jej segmentu Global Networks a požiada ich, aby dohodu s Netflixom odmietli. Ide o rovnakú ponuku, ktorú Warner Bros odmietol a uprednostnil Netflix v rámci fúzie, ktorá by mohla zmeniť scénu zábavného priemyslu v USA.
Paramount kritizoval ponuku Netflixu s tým, že „vystavuje akcionárov WBD zdĺhavému procesu regulačného schvaľovania vo viacerých jurisdikciách s neistým výsledkom spolu so zložitou kombináciou vlastného kapitálu a hotovosti“. Uviedol, že počas 12 týždňov predložil spoločnosti Warner Bros Discovery šesť návrhov.
„Veríme, že naša ponuka vytvorí silnejší Hollywood. Je to v najlepšom záujme kreatívnej komunity, spotrebiteľov a filmového priemyslu,“ uviedol vo vyhlásení predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Paramount David Ellison, podľa ktorého by to zvýšilo konkurenciu, výdavky na obsah aj počet filmov v kinách.
Netflix v piatok (5. 12.) uzavrel dohodu o kúpe Warner Bros Discovery, hollywoodskeho giganta, ktorý stojí za filmom Harry Potter či za spoločnosťou HBO Max. Netflix za akciu WBD zaplatí v hotovosti a akciách 27,75 USD. Očakáva sa, že transakcia bude dokončená v priebehu nasledujúcich 12 až 18 mesiacov po tom, čo spoločnosť Warner dokončí predtým oznámené oddelenie svojich káblových operácií. Do dohody nie sú zahrnuté siete CNN a Discovery.
Prezident Donald Trump však v nedeľu (7. 12.) povedal, že dohoda Netflixu o kúpe WBD „by mohla byť problémom“ pre veľkosť ich spoločného podielu na trhu.
(1 EUR = 1,1645 USD)
