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Médiá: Skupina štátov v USA sa snaží zabrániť fúzii WBD a Paramount
Transakciu v hodnote 110 miliárd dolárov (96,24 miliardy eur) schválila v júni federálna vláda bez akýchkoľvek dodatočných podmienok.
Autor TASR
Los Angeles 13. júla (TASR) - Jedenásť štátov v USA na čele s Kaliforniou sa snaží súdnou cestou zablokovať prevzatie hollywoodskeho veterána Warner Bros Discovery (WBD) konkurenčnou spoločnosťou Paramount. V žalobe podanej v pondelok na federálnom súde v severnej Kalifornii označili najväčšiu fúziu v histórii Hollywoodu za hrozbu pre hospodársku súťaž v oblasti filmového priemyslu a televízie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Transakciu v hodnote 110 miliárd dolárov (96,24 miliardy eur) schválila v júni federálna vláda bez akýchkoľvek dodatočných podmienok. Ministerstvo spravodlivosti v tom čase uviedlo, že fúzia nepoškodí hospodársku súťaž ani spotrebiteľov v USA, či už v televíznom alebo streamovacom biznise alebo vo filmovej produkcii.
Za Paramountom stojí rodina softvérového miliardára Larryho Ellisona, ktorý je známy ako podporovateľ prezidenta Donalda Trumpa. Pôvodne sa už vlani spoločnosť Netflix dohodla s WBD na kúpe jej streamovacej a filmovej divízie. Paramount sa však nevzdal a predložil vyššiu ponuku na celý koncern WBD vrátane televíznych staníc, ako je CNN. Trumpovi kritici v USA sa obávajú, že CNN by pod hlavičkou Paramountu mohla stratiť redakčnú nezávislosť, podobne ako sa to už stalo v iných prípadoch, keď médiá prevzali miliardári lojálni voči prezidentovi. Paramountu šéfuje syn Larryho Ellisona, filmový producent David Ellison. Trump viackrát povedal, že je preňho mimoriadne dôležité, aby pri dohode s WBD zmenila majiteľa aj spravodajská stanica, ktorá o ňom často informovala kriticky.
(1 EUR = 1,143 USD)
Transakciu v hodnote 110 miliárd dolárov (96,24 miliardy eur) schválila v júni federálna vláda bez akýchkoľvek dodatočných podmienok. Ministerstvo spravodlivosti v tom čase uviedlo, že fúzia nepoškodí hospodársku súťaž ani spotrebiteľov v USA, či už v televíznom alebo streamovacom biznise alebo vo filmovej produkcii.
Za Paramountom stojí rodina softvérového miliardára Larryho Ellisona, ktorý je známy ako podporovateľ prezidenta Donalda Trumpa. Pôvodne sa už vlani spoločnosť Netflix dohodla s WBD na kúpe jej streamovacej a filmovej divízie. Paramount sa však nevzdal a predložil vyššiu ponuku na celý koncern WBD vrátane televíznych staníc, ako je CNN. Trumpovi kritici v USA sa obávajú, že CNN by pod hlavičkou Paramountu mohla stratiť redakčnú nezávislosť, podobne ako sa to už stalo v iných prípadoch, keď médiá prevzali miliardári lojálni voči prezidentovi. Paramountu šéfuje syn Larryho Ellisona, filmový producent David Ellison. Trump viackrát povedal, že je preňho mimoriadne dôležité, aby pri dohode s WBD zmenila majiteľa aj spravodajská stanica, ktorá o ňom často informovala kriticky.
(1 EUR = 1,143 USD)