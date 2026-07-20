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Médiá: Súd USA predbežne zablokoval fúziu spoločnosti WBD a Paramount
Transakciu v hodnote 110 miliárd dolárov (96,2 miliardy eur) schválila v júni federálna vláda bez akýchkoľvek dodatočných podmienok.
Autor TASR
Los Angeles 20. júla (TASR) - Federálny súd v Kalifornii v pondelok predbežne zablokoval prevzatie hollywoodskeho veterána Warner Bros Discovery (WBD) konkurenčnou spoločnosťou Paramount. Súd v Oaklande sa zaoberal žalobou, ktorú podala minulý týždeň skupina 12 štátov USA na čele s Kaliforniou. Sťažovatelia argumentujú, že dokončenie fúzie by nenapraviteľným spôsobom poškodilo hospodársku súťaž. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Transakciu v hodnote 110 miliárd dolárov (96,2 miliardy eur) schválila v júni federálna vláda bez akýchkoľvek dodatočných podmienok. Ministerstvo spravodlivosti v tom čase uviedlo, že fúzia nepoškodí hospodársku súťaž ani spotrebiteľov v USA, či už v televíznom alebo streamovacom biznise alebo vo filmovej produkcii.
Za Paramountom stojí rodina softvérového miliardára Larryho Ellisona, ktorý je známy ako podporovateľ prezidenta Donalda Trumpa. Pôvodne sa už vlani spoločnosť Netflix dohodla s WBD na kúpe jej streamovacej a filmovej divízie. Paramount sa však nevzdal a predložil vyššiu ponuku na celý koncern WBD vrátane televíznych staníc, ako je CNN.
Trumpovi kritici v USA sa obávajú, že CNN by pod hlavičkou Paramountu mohla stratiť redakčnú nezávislosť, podobne ako sa to už stalo v iných prípadoch, keď médiá prevzali miliardári lojálni voči prezidentovi. Paramountu šéfuje syn Larryho Ellisona, filmový producent David Ellison. Trump viackrát povedal, že je preňho mimoriadne dôležité, aby pri dohode s WBD zmenila majiteľa aj spravodajská stanica, ktorá o ňom často informovala kriticky.
(1 EUR = 1,1435 USD)
Transakciu v hodnote 110 miliárd dolárov (96,2 miliardy eur) schválila v júni federálna vláda bez akýchkoľvek dodatočných podmienok. Ministerstvo spravodlivosti v tom čase uviedlo, že fúzia nepoškodí hospodársku súťaž ani spotrebiteľov v USA, či už v televíznom alebo streamovacom biznise alebo vo filmovej produkcii.
Za Paramountom stojí rodina softvérového miliardára Larryho Ellisona, ktorý je známy ako podporovateľ prezidenta Donalda Trumpa. Pôvodne sa už vlani spoločnosť Netflix dohodla s WBD na kúpe jej streamovacej a filmovej divízie. Paramount sa však nevzdal a predložil vyššiu ponuku na celý koncern WBD vrátane televíznych staníc, ako je CNN.
Trumpovi kritici v USA sa obávajú, že CNN by pod hlavičkou Paramountu mohla stratiť redakčnú nezávislosť, podobne ako sa to už stalo v iných prípadoch, keď médiá prevzali miliardári lojálni voči prezidentovi. Paramountu šéfuje syn Larryho Ellisona, filmový producent David Ellison. Trump viackrát povedal, že je preňho mimoriadne dôležité, aby pri dohode s WBD zmenila majiteľa aj spravodajská stanica, ktorá o ňom často informovala kriticky.
(1 EUR = 1,1435 USD)