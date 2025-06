Warner Bros. Discovery sa rozdelí na dve veľké mediálne spoločnosti

New York 9. júna (TASR) - Americký mediálny koncern Warner Bros. Discovery (WBD) sa do polovice budúceho roka rozdelí na dve mediálne spoločnosti. Cieľom je zvýšiť potenciál každej z nich zameraním sa na ich silné stránky. TASR o tom informuje na základe správ AP a businesstimes. Výsledkom rozdelenia budú dve odlišné entity: Streaming & Studios a Global Networks.



Streaming & Studios bude zahŕňať televíziu Warner Bros., Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO a HBO Max, ako aj ich filmové a televízne knižnice. Nová spoločnosť rozšíri HBO Max na nové trhy do roku 2026.



Spoločnosť Global Networks bude zastrešovať globálne zábavné, športové a spravodajské televízne siete ako CNN a TNT Sports v USA spolu s digitálnymi produktmi ako Discovery+ a Bleacher Report. Tento segment má v súčasnosti viac ako 1,1 miliardy divákov v 200 krajinách a územiach a je známy svojimi vysokými maržami a silnou konverziou voľného peňažného toku.



Generálny riaditeľ Warner Bros. Discovery David Zaslav bude pôsobiť ako generálny riaditeľ spoločnosti Streaming & Studios. Gunnar Wiedenfels, finančný riaditeľ Warner Bros. Discovery, sa stane generálnym riaditeľom Global Networks. Obaja budú až do rozdelenia pokračovať vo svojich súčasných úlohách.



Očakáva sa, že rozdelenie bude dokončené v polovici budúceho roka.



Reštrukturalizácia je navrhnutá tak, aby každej spoločnosti poskytla strategickú flexibilitu potrebnú na konkurencieschopnosť v rýchlo sa meniacom mediálnom prostredí.