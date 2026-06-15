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Mediálny koncern Fox kúpi spoločnosť Roku za 22 miliárd USD
Transakcia by sa mala dokončiť v prvej polovici kalendárneho roka 2027.
Autor TASR
New York 15. júna (TASR) - Mediálny koncern Fox Corp. kupuje spoločnosť Roku. Hodnota transakcie predstavuje okolo 22 miliárd USD (19 miliárd eur). TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.
Roku patrí medzi prvé firmy, ktoré priniesli streamovacie platformy ako Netflix a YouTube do televízorov prostredníctvom pripojených zariadení a smart TV. Biznis spoločnosti je do veľkej miery založený na príjmoch z reklamy a predplatného zo streamovacích aplikácií na jeho platforme. Najväčšiu časť tvoria príjmy z reklamy, ktoré v 1. kvartáli dosiahli 613 miliónov USD, čo bolo o 27 % viac ako pred rokom.
Fox kúpi Roku za 160 dolárov za akciu, čo je o 11,4 % viac v porovnaní s poslednou zatváracou cenou akcií Roku. Koncern zaplatí za každú existujúcu akciu Roku 96 USD v hotovosti a 0,9693 svojej kmeňovej akcie triedy A.
Očakáva sa, že existujúci akcionári Foxu budú po dokončení fúzie vlastniť približne 73 % zlúčenej spoločnosti a akcionári Roku okolo 27 %.
Transakcia by sa mala dokončiť v prvej polovici kalendárneho roka 2027.
(1 EUR = 1,1567 USD)
Roku patrí medzi prvé firmy, ktoré priniesli streamovacie platformy ako Netflix a YouTube do televízorov prostredníctvom pripojených zariadení a smart TV. Biznis spoločnosti je do veľkej miery založený na príjmoch z reklamy a predplatného zo streamovacích aplikácií na jeho platforme. Najväčšiu časť tvoria príjmy z reklamy, ktoré v 1. kvartáli dosiahli 613 miliónov USD, čo bolo o 27 % viac ako pred rokom.
Fox kúpi Roku za 160 dolárov za akciu, čo je o 11,4 % viac v porovnaní s poslednou zatváracou cenou akcií Roku. Koncern zaplatí za každú existujúcu akciu Roku 96 USD v hotovosti a 0,9693 svojej kmeňovej akcie triedy A.
Očakáva sa, že existujúci akcionári Foxu budú po dokončení fúzie vlastniť približne 73 % zlúčenej spoločnosti a akcionári Roku okolo 27 %.
Transakcia by sa mala dokončiť v prvej polovici kalendárneho roka 2027.
(1 EUR = 1,1567 USD)