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Mediánová mesačná mzda v Nemecku vlani stúpla o 5,1 %
Mediánový hrubý mesačný zárobok v krajine sa zvýšil o 203 eur na 4217 eur.
Autor TASR
Berlín 20. júla (TASR) - Mediánová mesačná mzda zamestnancov na plný úväzok v Nemecku sa vlani zvýšila o 5,1 %. Tempo jej posilnenia tak prekonalo rast inflácie, keďže spotrebiteľské ceny vzrástli v priemere o 2,2 %. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil nemecký Spolkový úrad práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Mediánový hrubý mesačný zárobok v krajine sa zvýšil o 203 eur na 4217 eur. Mediánová mzda je na rozdiel od jednoduchého priemeru menej ovplyvnená extrémnymi príjmami, ako sú napríklad príjmy miliardárov.
Ženy v Nemecku v roku 2025 zarábali o 309 eur menej ako muži, ale rozdiel sa zmenšil z úrovne 346 eur v predchádzajúcom roku. Spolkový úrad práce uviedol, že rozdiel je spôsobený najmä tým, že ženy a muži pracujú v rôznych povolaniach a okrem toho majú ženy prestávky v kariére súvisiace s rodinnými povinnosťami.
Najvyššia mediánová mesačná mzda bola vlani v spolkovej krajine Hamburg, a to v sume 4768 eur. Nasledovalo Bádensko-Württembersko (4546 eur) a Hesensko (4530 eur). Najnižšie mediánové zárobky boli v spolkových krajinách Meklenbursko-Predpomoransko, Durínsko a Sasko-Anhaltsko na východe Nemecka.
Mediánová mzda zamestnancov na plný úväzok bez odbornej kvalifikácie bola vlani v Nemecku s sume 3133 eur mesačne. V prípade kvalifikovaných zamestnancov to bolo 4069 eur a u vysokoškolsky vzdelaných ľudí 6146 eur.
Mediánový hrubý mesačný zárobok v krajine sa zvýšil o 203 eur na 4217 eur. Mediánová mzda je na rozdiel od jednoduchého priemeru menej ovplyvnená extrémnymi príjmami, ako sú napríklad príjmy miliardárov.
Ženy v Nemecku v roku 2025 zarábali o 309 eur menej ako muži, ale rozdiel sa zmenšil z úrovne 346 eur v predchádzajúcom roku. Spolkový úrad práce uviedol, že rozdiel je spôsobený najmä tým, že ženy a muži pracujú v rôznych povolaniach a okrem toho majú ženy prestávky v kariére súvisiace s rodinnými povinnosťami.
Najvyššia mediánová mesačná mzda bola vlani v spolkovej krajine Hamburg, a to v sume 4768 eur. Nasledovalo Bádensko-Württembersko (4546 eur) a Hesensko (4530 eur). Najnižšie mediánové zárobky boli v spolkových krajinách Meklenbursko-Predpomoransko, Durínsko a Sasko-Anhaltsko na východe Nemecka.
Mediánová mzda zamestnancov na plný úväzok bez odbornej kvalifikácie bola vlani v Nemecku s sume 3133 eur mesačne. V prípade kvalifikovaných zamestnancov to bolo 4069 eur a u vysokoškolsky vzdelaných ľudí 6146 eur.