Medline plánuje rozšíriť závod v Partizánskom, prijať chce 580 ľudí

Partizánske 2. februára (TASR) - Výrobca chirurgických súprav, spoločnosť Medline Assembly Slovakia plánuje rozšíriť svoj závod v mestskej časti Partizánskeho Malé Bielice. Postaviť chce novú montážno-skladovaciu halu, ako i súvisiacu infraštruktúru. Zamestnať plánuje i ďalších viac ako 580 pracovníkov.



Spoločnosť v rámci druhej etapy výstavby svojho závodu v Malých Bieliciach plánuje vybudovať novú montážno-skladovaciu halu, komunikačno-technické zázemie, areálové komunikácie, spevnené plochy, priblížila v oznámení o zmene, ktoré v týchto dňoch predložila orgánom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Súčasťou druhej etapy výstavby je podľa nej tiež vybudovanie chodníka k autobusovej zastávke, drobná architektúra a sadové úpravy.



Novú časť areálu plánuje firma postaviť na pozemku s rozlohou 62.112 štvorcových metrov (m2), pričom nová hala bude mať zastavanú plochu 21.060 m2. "Jej hlavná funkčná náplň bude rovnako ako v prípade prvej etapy skladovanie vstupného materiálu, kompletáž chirurgických súprav v superčistom priestore a expedícia hotového tovaru do distribučných stredísk firmy v Európe," konkretizoval investor.



V novej montážno-skladovej hale bude podľa neho pracovať 534 výrobných pracovníkov v dvoch zmenách a 48 administratívnych pracovníkov v jednej zmene.



"Hlavný účel výstavby areálu je vybudovať modernú prevádzku v danom regióne s vysokou kvalitou a kapacitou produkcie chirurgických setov, ktoré pomáhajú každodenne lekárom a sestrám na operačných sálach," ozrejmila spoločnosť. Trh so sterilnými chirurgickými balíčkami podľa nej neustále rastie, rovnako ako potreba vykonávať lekárske zákroky na vyššej úrovni, kvalitnejšie a rýchlejšie. "Rozšírenie existujúcej prevádzky o novú montážno-skladovú halu prináša tiež nové pracovné príležitosti pre obyvateľov regiónu, a to 534 nových výrobných pracovných miest a 48 nových administratívnych pracovných miest," skonštatovala firma.



Americký výrobca presunul výrobu do Partizánskeho, kde postavil svoj nový závod, z Bánoviec nad Bebravou v roku 2022. Tam sídlil v prenajatých priestoroch od roku 2015. Spoločnosť dovtedy sústreďovala svoje výrobné aktivity pre západný trh, výstavbou závodu v Partizánskom sledovala expanziu do strednej a východnej Európy.



Závod v Partizánskom je po Francúzsku druhým v Európe. Rozkladá sa na ploche 21.000 m2. S výstavbou fabriky v priemyselnom parku v Malých Bieliciach začal investor v roku 2020. Investoval do nej 24 miliónov eur. V Malých Bieliciach v súčasnosti zamestnáva takmer 600 pracovníkov, z toho viac ako 530 pracuje vo výrobe.



Priemerná nezamestnanosť sa v okrese Partizánske podľa posledných dostupných údajov z decembra minulého roka pohybovala na úrovni 2,79 percenta.