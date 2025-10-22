< sekcia Ekonomika
Medline rozšíri svoj závod v Malých Bieliciach, prijme ďalších ľudí
Americký výrobca presunul výrobu do Partizánskeho, kde postavil svoj nový závod, z Bánoviec nad Bebravou v roku 2022.
Autor TASR,aktualizované
Partizánske 22. októbra (TASR) - Výrobca chirurgických súprav, spoločnosť Medline Assembly Slovakia, rozšíri svoj závod v mestskej časti Partizánskeho Malé Bielice. Postaviť chce novú montážno-skladovaciu halu, ako i súvisiacu infraštruktúru. Zamestnať plánuje i ďalších pracovníkov. Základný kameň stavby položili v stredu v priemyselnom parku.
Rozšírenie závodu označil riaditeľ výroby pre Európu Guillaume Monsallier za dôležitý krok v dlhodobých plánoch spoločnosti, ktorý posilní jej prevádzku a pomôže slúžiť zákazníkom v Európe ako dôveryhodný partner v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť je dnes podľa neho najväčším zamestnávateľom v Partizánskom, zároveň zdôraznil, že sety na manažment tekutín, chirurgické sety a sety ústnej hygieny vyrába v Európe pre Európu.
„Nová budova bude mať 20.000 štvorcových metrov, to znamená, že bude dvakrát väčšia ako tá terajšia. Na to budeme potrebovať novú pracovnú silu, preto v tomto smere budeme tiež rásť,“ povedal riaditeľ partizánskeho závodu Alexis Avet-Rochex s tým, že i v novej hale bude firma pokračovať s výrobou súprav pre medicínu. S dostatkom pracovnej sily nemá podľa neho investor doposiaľ problémy, verí preto, že získa i ďalších pracovníkov.
S prevádzkou v novej hale chce spoločnosť začať na jar 2027. Výšku investície ani počet nových pracovných miest nespresnila, podľa zámeru, ktorý pred časom predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie, má v pláne prijať stovky nových pracovníkov.
Investíciu označil primátor Partizánskeho Jozef Božik za veľmi pozitívnu správu pre celé mesto, okres i región. „Spolupráca so spoločnosťou je veľmi dobrá a efektívna. Nový závod znamená nové stovky pracovných príležitostí v rámci regiónu, kde máme veľmi nízku nezamestnanosť, čo je dobré, najmä keď sa hovorí o prepúšťaní v automobilovom priemysle a podobne,“ priblížil a zdôraznil, že firma sa zaoberá výrobou v rámci medicínskeho odvetvia. „Medicína tu bola, je a bude aj ďalšie desaťročia a možno aj storočia,“ dodal.
Americký výrobca presunul výrobu do Partizánskeho, kde postavil svoj nový závod, z Bánoviec nad Bebravou v roku 2022. Tam sídlil v prenajatých priestoroch od roku 2015. Spoločnosť dovtedy sústreďovala svoje výrobné aktivity pre západný trh, výstavbou závodu v Partizánskom sledovala expanziu do strednej a východnej Európy.
Závod v Partizánskom je po Francúzsku druhým v Európe. Rozkladá sa na ploche 21.000 štvorcových metrov. S výstavbou fabriky v priemyselnom parku v Malých Bieliciach začal investor v roku 2020. Investoval do nej 24 miliónov eur. V Malých Bieliciach v súčasnosti zamestnáva takmer 600 pracovníkov, z toho viac ako 530 pracuje vo výrobe.
Rozšírenie závodu označil riaditeľ výroby pre Európu Guillaume Monsallier za dôležitý krok v dlhodobých plánoch spoločnosti, ktorý posilní jej prevádzku a pomôže slúžiť zákazníkom v Európe ako dôveryhodný partner v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť je dnes podľa neho najväčším zamestnávateľom v Partizánskom, zároveň zdôraznil, že sety na manažment tekutín, chirurgické sety a sety ústnej hygieny vyrába v Európe pre Európu.
„Nová budova bude mať 20.000 štvorcových metrov, to znamená, že bude dvakrát väčšia ako tá terajšia. Na to budeme potrebovať novú pracovnú silu, preto v tomto smere budeme tiež rásť,“ povedal riaditeľ partizánskeho závodu Alexis Avet-Rochex s tým, že i v novej hale bude firma pokračovať s výrobou súprav pre medicínu. S dostatkom pracovnej sily nemá podľa neho investor doposiaľ problémy, verí preto, že získa i ďalších pracovníkov.
S prevádzkou v novej hale chce spoločnosť začať na jar 2027. Výšku investície ani počet nových pracovných miest nespresnila, podľa zámeru, ktorý pred časom predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie, má v pláne prijať stovky nových pracovníkov.
Investíciu označil primátor Partizánskeho Jozef Božik za veľmi pozitívnu správu pre celé mesto, okres i región. „Spolupráca so spoločnosťou je veľmi dobrá a efektívna. Nový závod znamená nové stovky pracovných príležitostí v rámci regiónu, kde máme veľmi nízku nezamestnanosť, čo je dobré, najmä keď sa hovorí o prepúšťaní v automobilovom priemysle a podobne,“ priblížil a zdôraznil, že firma sa zaoberá výrobou v rámci medicínskeho odvetvia. „Medicína tu bola, je a bude aj ďalšie desaťročia a možno aj storočia,“ dodal.
Americký výrobca presunul výrobu do Partizánskeho, kde postavil svoj nový závod, z Bánoviec nad Bebravou v roku 2022. Tam sídlil v prenajatých priestoroch od roku 2015. Spoločnosť dovtedy sústreďovala svoje výrobné aktivity pre západný trh, výstavbou závodu v Partizánskom sledovala expanziu do strednej a východnej Európy.
Závod v Partizánskom je po Francúzsku druhým v Európe. Rozkladá sa na ploche 21.000 štvorcových metrov. S výstavbou fabriky v priemyselnom parku v Malých Bieliciach začal investor v roku 2020. Investoval do nej 24 miliónov eur. V Malých Bieliciach v súčasnosti zamestnáva takmer 600 pracovníkov, z toho viac ako 530 pracuje vo výrobe.