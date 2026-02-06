< sekcia Ekonomika
Medusa v ankete Najzamestnávateľ 2025 potvrdila svoju atraktivitu
Medusa, najväčšia gastronomická skupina na Slovensku, triumfovala v kategórii Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo najvýznamnejšej slovenskej HR ankety. Hlasujúca verejnosť ocenila dlhodobé aktivity skupiny v oblasti inklúzie, diverzity a prepracovaný systém vzdelávania.
Autor OTS
Bratislava, 6. februára (OTS) - Medusa potvrdila svoju pozíciu lídra nielen na reštauračnom trhu, ale aj v oblasti firemnej kultúry a starostlivosti o zamestnancov. „Sila Medusy je v jej ľuďoch a robíme všetko preto, aby sme spoločne napredovali a zlepšovali sa. Veľmi si vážime dôveru všetkých našich zákazníkov a zamestnancov a ďakujeme im za podporu. Je to pre nás veľká odmena a záväzok,“ povedal Michal Chudík, CEO skupiny Medusa a dodáva: „V prvom kvartáli minulého roka sme spustili Program firemnej kultúry. Naši zamestnanci za ten čas už reálne pocítili konkrétne zmeny a iniciatívy, ktoré tento program priniesol do nášho každodenného fungovania. A rozhodne nekončíme. Našim spoločným cieľom zostáva, aby Medusa bola miestom, kde sú férovosť, bezpečie a priateľská atmosféra štandardom na každej jednej prevádzke a na každej úrovni.“
Michal Chudík, CEO skupiny Medusa
Foto: Medusa
Aktuálne Medusa zamestnáva takmer 20 rôznych národností a pýši sa silným zastúpením žien v manažmente, kde v prevádzkovom riadení tvoria až 40 % zamestnancov. Táto otvorenosť sa prejavuje aj v každodennej atmosfére, ktorá je postavená na vzájomnom tykaní, absencii prísneho dress codu a rešpektom k prirodzenej rozmanitosti.
Významným faktorom firemnej kultúry je unikátny prístup k vzdelávaniu, ktorý sa začína už počas štúdia. Medusa dlhoročne spolupracuje so Strednou odbornou školou gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici v Bratislave, kde vytvorila vlastný systém duálneho vzdelávania. Talenty si tak vychováva úplne od začiatku. Študenti dostávajú za svoju prax zaplatené už od prvého ročníka a vďaka workshopom priamo v škole aj v prevádzkach získavajú reálny obraz o dynamike gastro sektora.
Po ukončení štúdia mnohí v spoločnosti zostávajú a vďaka Medusa Academy sa z nich stávajú manažéri, šéfkuchári či šéfbarmani. Skupina totiž pri obsadzovaní vyšších pozícií siaha v prvom rade do vlastných radov, čím dáva šikovným zamestnancom jasnú perspektívu kariérneho rastu, aká nemá v segmente konkurenciu.
Okrem odborného vzdelávania kladie Medusa dôraz na motiváciu a budovanie komunity
Foto: FB Medusa
Okrem odborného vzdelávania kladie Medusa dôraz na motiváciu a budovanie komunity. Zamestnanci sú vedení k zodpovednosti a vedomiu, aký dopad má ich práca na celý biznis, pričom výkon je vždy spojený so spoločnou oslavou úspechov.
Súčasťou firemného života sú interné súťaže, ako napríklad Medusa Cocktail Competition, kde výhercovia získavajú inšpiratívne cesty do svetových metropol, od Ameriky až po Austráliu. K rozvoju prispievajú aj odborné stáže v iných reštauráciách a motivačné výlety zamerané na spoznávanie globálnych gastronomických trendov.
V rámci výmenného programu Erasmus+ spolupracuje Medusa s gastronomickou školou vo francúzskom Dordogne
Foto: LI Medusa
Medusa začala svoju cestu v roku 2003 ako rodinná reštaurácia pod Michalskou bránou v Bratislave. Dnes sme lídrom v oblasti zážitkovej gastronómie na Slovensku s viac ako 40 gastrozariadeniami v štyroch krajinách. Ponuka zahŕňa široké spektrum konceptov od reštaurácií a bistier, cez vlastný pivovar, až po legendárne nočné kluby. Prevádzkujeme aj samostatnú cateringovú divíziu Medusa Catering. Závodné stravovanie zastrešujeme pre také renomované spoločnosti akými sú Volkswagen Slovakia alebo Amazon Slovakia. S viac ako 1 200 zamestnancami sa každý́ deň snažíme prinášať jedinečné zážitky a kvalitné služby. Medusa Academy zabezpečuje profesionálny rozvoj zamestnancov, zatiaľ čo vernostný́ program Medusacard odmeňuje verných zákazníkov. Vášeň pre gastronómiu a záväzok k excelentnosti sú hnacou silou, ktorá nás každý́ deň posúva vpred.
Michal Chudík, CEO skupiny Medusa
Foto: Medusa
Aktuálne Medusa zamestnáva takmer 20 rôznych národností a pýši sa silným zastúpením žien v manažmente, kde v prevádzkovom riadení tvoria až 40 % zamestnancov. Táto otvorenosť sa prejavuje aj v každodennej atmosfére, ktorá je postavená na vzájomnom tykaní, absencii prísneho dress codu a rešpektom k prirodzenej rozmanitosti.
Od školských lavíc k manažérskym postom
Významným faktorom firemnej kultúry je unikátny prístup k vzdelávaniu, ktorý sa začína už počas štúdia. Medusa dlhoročne spolupracuje so Strednou odbornou školou gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici v Bratislave, kde vytvorila vlastný systém duálneho vzdelávania. Talenty si tak vychováva úplne od začiatku. Študenti dostávajú za svoju prax zaplatené už od prvého ročníka a vďaka workshopom priamo v škole aj v prevádzkach získavajú reálny obraz o dynamike gastro sektora.
Po ukončení štúdia mnohí v spoločnosti zostávajú a vďaka Medusa Academy sa z nich stávajú manažéri, šéfkuchári či šéfbarmani. Skupina totiž pri obsadzovaní vyšších pozícií siaha v prvom rade do vlastných radov, čím dáva šikovným zamestnancom jasnú perspektívu kariérneho rastu, aká nemá v segmente konkurenciu.
Okrem odborného vzdelávania kladie Medusa dôraz na motiváciu a budovanie komunity
Foto: FB Medusa
Motivácia cez zážitky a jasnú víziu
Okrem odborného vzdelávania kladie Medusa dôraz na motiváciu a budovanie komunity. Zamestnanci sú vedení k zodpovednosti a vedomiu, aký dopad má ich práca na celý biznis, pričom výkon je vždy spojený so spoločnou oslavou úspechov.
Súčasťou firemného života sú interné súťaže, ako napríklad Medusa Cocktail Competition, kde výhercovia získavajú inšpiratívne cesty do svetových metropol, od Ameriky až po Austráliu. K rozvoju prispievajú aj odborné stáže v iných reštauráciách a motivačné výlety zamerané na spoznávanie globálnych gastronomických trendov.
V rámci výmenného programu Erasmus+ spolupracuje Medusa s gastronomickou školou vo francúzskom Dordogne
Foto: LI Medusa
O Meduse optikou ankety Najzamestnávateľ 2025
Medusa začala svoju cestu v roku 2003 ako rodinná reštaurácia pod Michalskou bránou v Bratislave. Dnes sme lídrom v oblasti zážitkovej gastronómie na Slovensku s viac ako 40 gastrozariadeniami v štyroch krajinách. Ponuka zahŕňa široké spektrum konceptov od reštaurácií a bistier, cez vlastný pivovar, až po legendárne nočné kluby. Prevádzkujeme aj samostatnú cateringovú divíziu Medusa Catering. Závodné stravovanie zastrešujeme pre také renomované spoločnosti akými sú Volkswagen Slovakia alebo Amazon Slovakia. S viac ako 1 200 zamestnancami sa každý́ deň snažíme prinášať jedinečné zážitky a kvalitné služby. Medusa Academy zabezpečuje profesionálny rozvoj zamestnancov, zatiaľ čo vernostný́ program Medusacard odmeňuje verných zákazníkov. Vášeň pre gastronómiu a záväzok k excelentnosti sú hnacou silou, ktorá nás každý́ deň posúva vpred.
Benefity práce pre Medusu
• employee card – zľava do všetkých našich reštaurácií a podnikov
• 35 % príspevok na MULTISPORT kartu
• odmeny za extra míle, za odpracované roky a ďalšie motivačné bonusy
• narodeninové prekvapenie pre každého zamestnanca
• pracovná zmluva na dobu neurčitú ihneď pri nástupe
• kvalitná a chutná zamestnanecká strava
• komfortné pracovné oblečenie a príspevok na ošatné či obuv je samozrejmosť
• bonus za odporučenie kolegu počas letnej sezóny vo výške 350 € až 450 €
• spolupráca s ostrieľanými gastronomickými profesionálmi, ktorí ti s radosťou pomôžu a odovzdajú svoje skúsenosti
• príspevok na ubytovanie, ak sa záujemca presťahuje kvôli práci
• pravidelné teambuilding aktivity– spoločné raňajky, Medusaday – interný celodenný event venovaný zamestnancom aj s rodinami. Aftershift párty – pravidelná párty pre našich zamestnancov, či už pre back office alebo prevádzky. nech si môžu užiť gastro z druhej strany.
Ocenenia
• Best International Wagamama Franchise v kategórii Headchef of the year -1. miesto
• Rio – podľa hodnotenia Falstaff Restaurant Guide 2025 sme sa umiestnili medzi 30 najlepšími reštauráciami na Slovensku. So ziskom 90 bodov a ocenením 3 zlaté vidličky sme sa zaradili medzi popredné reštaurácie na slovenskej gastronomickej scéne.
• Naša spolupráca s agentúrou Intren pre brand Lúnico (Dubaj) bola zaradená do shortlistu prestížnych MENA Search Awards 2025 – hneď v dvoch kategóriách. Víťazi budú vyhlásení 19. novembra 2025.
• Werk – podľa hodnotenia Falstaff Restaurant Guide 2025 sme získali 85 bodov a ocenenie 2 zlaté vidličky. Zaradili sme sa tak medzi popredné reštaurácie na slovenskej gastronomickej scéne.
CSR
• Deň Zeme – venčenie psíkov v Slobode zvierat a zbierka krmiva a potrieb pre zvieratá v ňom.
• Spolupráca s o.z. Chuť žiť – špeciálne menu v našej prevádzke Mint, ktorého výťažok podporil prevenciu porúch príjmu potravy. Súčasťou kampane bolo zvyšovanie povedomia o problematike PPP.
• Koľko lásky o.z. – zbierky pre seniorov (projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok), podpora formou darčekových poukážok aj zapojenie do ich charitatívnych eventov (Golf s láskou a ďalšie).
• Deň žien – zbierka pre ženy v azylovom dome (hygienické potreby, lieky, oblečenie a iné).
• Kvapka krvi – organizácia darovania krvi pre Národné transfúzne centrum priamo v našich priestoroch; zapojili sa nielen naši zamestnanci, ale aj firmy sídliace v Pradiarni.
• Podpora IP-čko – zabezpečenie celodenného stravovania pre 35-členný štáb pri natáčaní charitatívneho spotu k Svetovému dňu prevencie samovrážd, čím sme prispeli k fungovaniu linky pomoci pre ľudí v krízových situáciách.
• Detská chirurgia – OZ Slniečko – Produktová podpora aktivít a eventov OZ v Bratislave a Banskej Bystrici
ESG
• Environmentálne opatrenia – ekologické obaly vo väčšine našich prevádzok, dôsledné triedenie odpadu na centrále aj prevádzkach, digitalizácia dokumentov namiesto papiera a znižovanie plastového odpadu.
• Sociálny rozmer – férový prístup k zamestnancom, inkluzívne pracovné prostredie, interné aj externé vzdelávacie programy, možnosť kariérneho rastu, wellbeing aktivity a podpora zdravého životného štýlu (športové výzvy, zdravé stravovanie, interný bežecký klub...).
• Vzdelávanie a komunita – spolupráca so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania a odbornej praxe; organizovanie workshopov pre žiakov s cieľom priblížiť im gastronómiu a inšpirovať ich k budúcej kariére.
Firemné hodnoty
• Sme jeden tím
Pri akejkoľvek úlohe sa snažíme nielen zapájať tím, ale aj navzájom si pomáhať. Či už je to na prevádzke alebo na centrále. Vieme, že spoločnými silami dokážeme dosiahnuť viac. Ak vidíme, že niekto potrebuje pomôcť, pomáhame skôr, ako sa vôbec pýtame či dotyčný potrebuje pomoc.
• Sme odvážne tvoriví
Stále sa zlepšujeme, sme otvorení novým nápadom, aktívne ich vyhľadávame a úspešne realizujeme.
• Sme féroví
Zodpovednosťou, ochotou a profesionalitou každého z nás budujeme dôveru našich zákazníkov, kolegov a obchodných partnerov.
• Máme víťazného ducha
V každej výzve vidíme príležitosť na úspech a s odhodlaním spoločne dosahujeme naše ciele. Či už ide o motivačnú výzvu v rámci prevádzky, marketingovú kampaň s cieľom priniesť veľkú kreativitu a ideálne výsledky alebo futbalový zápas na našom internom podujatí Medusaday.
• Máme vášeň pre detail a atmosféru
Nadšením pre prácu vytvárame pozitívne emócie a získavame verných zákazníkov. Sme silní v tvorbe atmosféry. Dbáme na každý detail od vyladeného interiéru, cez playlist, ktorý hrá na prevádzke až precízne zaškolený personál.
Inklúzia v praxi
• U nás má priestor každý, kto má chuť pracovať a rásť v gastronómii – bez ohľadu na pohlavie, národnosť či vek. Zaujíma nás len to, aký človek je a aký prínos môže mať pre tím. Dôkazom je naše pestré pracovné prostredie: dnes zamestnávame ľudí z takmer 20 rôznych krajín, máme silné zastúpenie žien v manažmente (30 % v rozšírenom vedení a 40 % v prevádzkovom manažmente) a už pred vypuknutím vojny sme začali aktívne prijímať kolegov z tretích krajín, ktorí sa u nás postupne vypracovali na významné pozície
• Podporujeme inklúziu aj v každodennom fungovaní – všetci si tykáme, nemáme prísny dress code a dbáme na to, aby sa každý cítil prirodzene a s rešpektom. Možnosť uplatniť sa u nás majú študenti na brigádach, ľudia, ktorí si chcú privyrobiť, ale aj skúsení profesionáli hľadajúci stabilné seniorské pozície. Aj preto sme tento rok postavili našu náborovú kampaň na rozmanitosti a začlenení. Chceme ukázať, že Medusa je miesto, kde má šancu každý, kto má chuť niečo dokázať.
• employee card – zľava do všetkých našich reštaurácií a podnikov
• 35 % príspevok na MULTISPORT kartu
• odmeny za extra míle, za odpracované roky a ďalšie motivačné bonusy
• narodeninové prekvapenie pre každého zamestnanca
• pracovná zmluva na dobu neurčitú ihneď pri nástupe
• kvalitná a chutná zamestnanecká strava
• komfortné pracovné oblečenie a príspevok na ošatné či obuv je samozrejmosť
• bonus za odporučenie kolegu počas letnej sezóny vo výške 350 € až 450 €
• spolupráca s ostrieľanými gastronomickými profesionálmi, ktorí ti s radosťou pomôžu a odovzdajú svoje skúsenosti
• príspevok na ubytovanie, ak sa záujemca presťahuje kvôli práci
• pravidelné teambuilding aktivity– spoločné raňajky, Medusaday – interný celodenný event venovaný zamestnancom aj s rodinami. Aftershift párty – pravidelná párty pre našich zamestnancov, či už pre back office alebo prevádzky. nech si môžu užiť gastro z druhej strany.
Ocenenia
• Best International Wagamama Franchise v kategórii Headchef of the year -1. miesto
• Rio – podľa hodnotenia Falstaff Restaurant Guide 2025 sme sa umiestnili medzi 30 najlepšími reštauráciami na Slovensku. So ziskom 90 bodov a ocenením 3 zlaté vidličky sme sa zaradili medzi popredné reštaurácie na slovenskej gastronomickej scéne.
• Naša spolupráca s agentúrou Intren pre brand Lúnico (Dubaj) bola zaradená do shortlistu prestížnych MENA Search Awards 2025 – hneď v dvoch kategóriách. Víťazi budú vyhlásení 19. novembra 2025.
• Werk – podľa hodnotenia Falstaff Restaurant Guide 2025 sme získali 85 bodov a ocenenie 2 zlaté vidličky. Zaradili sme sa tak medzi popredné reštaurácie na slovenskej gastronomickej scéne.
CSR
• Deň Zeme – venčenie psíkov v Slobode zvierat a zbierka krmiva a potrieb pre zvieratá v ňom.
• Spolupráca s o.z. Chuť žiť – špeciálne menu v našej prevádzke Mint, ktorého výťažok podporil prevenciu porúch príjmu potravy. Súčasťou kampane bolo zvyšovanie povedomia o problematike PPP.
• Koľko lásky o.z. – zbierky pre seniorov (projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok), podpora formou darčekových poukážok aj zapojenie do ich charitatívnych eventov (Golf s láskou a ďalšie).
• Deň žien – zbierka pre ženy v azylovom dome (hygienické potreby, lieky, oblečenie a iné).
• Kvapka krvi – organizácia darovania krvi pre Národné transfúzne centrum priamo v našich priestoroch; zapojili sa nielen naši zamestnanci, ale aj firmy sídliace v Pradiarni.
• Podpora IP-čko – zabezpečenie celodenného stravovania pre 35-členný štáb pri natáčaní charitatívneho spotu k Svetovému dňu prevencie samovrážd, čím sme prispeli k fungovaniu linky pomoci pre ľudí v krízových situáciách.
• Detská chirurgia – OZ Slniečko – Produktová podpora aktivít a eventov OZ v Bratislave a Banskej Bystrici
ESG
• Environmentálne opatrenia – ekologické obaly vo väčšine našich prevádzok, dôsledné triedenie odpadu na centrále aj prevádzkach, digitalizácia dokumentov namiesto papiera a znižovanie plastového odpadu.
• Sociálny rozmer – férový prístup k zamestnancom, inkluzívne pracovné prostredie, interné aj externé vzdelávacie programy, možnosť kariérneho rastu, wellbeing aktivity a podpora zdravého životného štýlu (športové výzvy, zdravé stravovanie, interný bežecký klub...).
• Vzdelávanie a komunita – spolupráca so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania a odbornej praxe; organizovanie workshopov pre žiakov s cieľom priblížiť im gastronómiu a inšpirovať ich k budúcej kariére.
Firemné hodnoty
• Sme jeden tím
Pri akejkoľvek úlohe sa snažíme nielen zapájať tím, ale aj navzájom si pomáhať. Či už je to na prevádzke alebo na centrále. Vieme, že spoločnými silami dokážeme dosiahnuť viac. Ak vidíme, že niekto potrebuje pomôcť, pomáhame skôr, ako sa vôbec pýtame či dotyčný potrebuje pomoc.
• Sme odvážne tvoriví
Stále sa zlepšujeme, sme otvorení novým nápadom, aktívne ich vyhľadávame a úspešne realizujeme.
• Sme féroví
Zodpovednosťou, ochotou a profesionalitou každého z nás budujeme dôveru našich zákazníkov, kolegov a obchodných partnerov.
• Máme víťazného ducha
V každej výzve vidíme príležitosť na úspech a s odhodlaním spoločne dosahujeme naše ciele. Či už ide o motivačnú výzvu v rámci prevádzky, marketingovú kampaň s cieľom priniesť veľkú kreativitu a ideálne výsledky alebo futbalový zápas na našom internom podujatí Medusaday.
• Máme vášeň pre detail a atmosféru
Nadšením pre prácu vytvárame pozitívne emócie a získavame verných zákazníkov. Sme silní v tvorbe atmosféry. Dbáme na každý detail od vyladeného interiéru, cez playlist, ktorý hrá na prevádzke až precízne zaškolený personál.
Inklúzia v praxi
• U nás má priestor každý, kto má chuť pracovať a rásť v gastronómii – bez ohľadu na pohlavie, národnosť či vek. Zaujíma nás len to, aký človek je a aký prínos môže mať pre tím. Dôkazom je naše pestré pracovné prostredie: dnes zamestnávame ľudí z takmer 20 rôznych krajín, máme silné zastúpenie žien v manažmente (30 % v rozšírenom vedení a 40 % v prevádzkovom manažmente) a už pred vypuknutím vojny sme začali aktívne prijímať kolegov z tretích krajín, ktorí sa u nás postupne vypracovali na významné pozície
• Podporujeme inklúziu aj v každodennom fungovaní – všetci si tykáme, nemáme prísny dress code a dbáme na to, aby sa každý cítil prirodzene a s rešpektom. Možnosť uplatniť sa u nás majú študenti na brigádach, ľudia, ktorí si chcú privyrobiť, ale aj skúsení profesionáli hľadajúci stabilné seniorské pozície. Aj preto sme tento rok postavili našu náborovú kampaň na rozmanitosti a začlenení. Chceme ukázať, že Medusa je miesto, kde má šancu každý, kto má chuť niečo dokázať.