Medzi Banskou Bystricou a Zvolenom pribudne od nedele nový rýchlik

Banská Bystrica 2. marca (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prvýkrát mení cestovný poriadok v tejto sezóne. Medzi Banskou Bystricou a Zvolenom tak pribudne nový rýchlik. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že zmena bude v platnosti od nedele (5. 3.).



Uviedol, že medzi mestami zavedú rýchlik s názvom Urpín, ktorý bude premávať denne. Z Banskej Bystrice bude mať odchod o 20.12 h, príchod do Zvolena je naplánovaný o 20.35 h. Hovorca ďalej spomenul, že Urpín zaviedli aj na trase zo zvolenskej osobnej stanice. Odchod stanovili ráno o 5.16 h, s príchodom do krajského mesta o 5.43 h. "Vedený bude v nedele a vo vybraných dátumoch," spresnil Kováč. Podotkol, že doplní súčasný rýchlik, ktorý jazdí v pondelok až v sobotu. "Vznikne tak denné spojenie Zvolena a Banskej Bystrice v tomto čase," zdôraznil.



Podľa neho vlaky budú mať radenú prvú triedu s miestenkami a sedem vozňov druhej triedy s vozňom na prepravu imobilných cestujúcich so zdvíhacou plošinou. "Možnosťou bude aj preprava batožín a bicyklov na základe možnej rezervácie," konštatoval Kováč.



Zmena sa týka aj premávania vlakov na Horehroní, na trati Margecany a Banská Bystrica. Hovorca uviedol, že v úseku Brezno, Červená Skala a Nálepkovo bude časový posun pre lepšie pripojenie na prímestskú autobusovú dopravu.