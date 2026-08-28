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Medzi Bratislavou a Žilinou jazdia vlaky nižšou rýchlosťou
Traťový systém ETCS je na trati medzi Bratislavou a Žilinou zmodernizovanej v minulosti na rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu vypnutý takmer pol roka od marca.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Pre nedostupnosť vlakového zabezpečovacieho systému ETCS na zmodernizovanej trati Bratislava - Žilina sa aktuálne využíva maximálna rýchlosť 120 kilometrov namiesto do 160 kilometrov za hodinu. Pre TASR to v piatok potvrdila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) s tým, že sa to premieta do jazdných časov a prevádzkových rezerv.
„Nedostupnosť ETCS obmedzuje maximálnu rýchlosť vlakov a môže sa premietať do jazdných časov. Jej vplyv však neevidujeme samostatne od ďalších faktorov, ako sú výluky, dočasné obmedzenia rýchlosti či mimoriadnosti,“ uviedol hovorca osobného dopravcu Ján Baček. Správcom infraštruktúry vrátane tratí sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).
Traťový systém ETCS je na trati medzi Bratislavou a Žilinou zmodernizovanej v minulosti na rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu vypnutý takmer pol roka od marca. Pri splnení technických a prevádzkových podmienok umožňuje na príslušne vybavenej trati a rušni aj jazdu rýchlosťou do 160 kilometrov za hodinu.
„ZSSK ako dopravca nerozhoduje o traťovej rýchlosti ani o zapnutí či vypnutí traťovej časti systému ETCS. ZSSK zabezpečuje dopravu podľa aktuálne platných prevádzkových podmienok na trati,“ priblížil Baček. Rozsah využitia ETCS podľa neho závisí od vybavenia trate aj konkrétneho nasadeného vozidla. ETCS sa viaže na konkrétne hnacie vozidlo alebo elektrickú jednotku, pričom nasadenie vozidiel sa podľa prevádzkovej situácie mení. „ZSSK svoje vozidlá systémom ETCS postupne vybavuje,“ podotkol.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK) ako nákladný dopravca nemusela v súvislosti s vypnutým ETCS na danom úseku prijať žiadne mimoriadne opatrenia. „Prevádzka a jazdy našich nákladných vlakov nie sú touto skutočnosťou obmedzené. Bezpečnosť prevádzky vlakov je plnohodnotne zaistená národnými vlakovými zabezpečovacími systémami, napríklad systémom Mirel a predpisovými postupmi,“ priblížila pre TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová.
Presný podiel rušňov vybavených ETCS nasadzovaných na konkrétny úsek nie je podľa nej možné bez detailnej prevádzkovej analýzy paušálne vyčísliť. „Moderné hnacie koľajové vozidlá však palubnými jednotkami disponujú,“ podotkla.
Dopravcovia sa k možnému vplyvu vypnutého ETCS na mimoriadnu udalosť na stanici v Trnave 27. augusta nechceli vyjadriť. Rýchlik tam prešiel návesť Stoj, vošiel do cesty nákladnému vlaku, ale nezrazili sa a nikto sa nezranil.
„Uvedená udalosť je aktuálne v štádiu vyšetrovania príslušnými orgánmi, preto sa k možným príčinám ani priebehu incidentu až do ukončenia šetrenia nevyjadrujeme,“ odvetila Kuncová. „Až výsledky vyšetrovania určia presnú príčinu udalosti a prípadný vplyv jednotlivých faktorov. ZSSK preto v tejto chvíli nebude robiť závery o prípadnom vplyve vypnutého ETCS ani dohľadnosti návestidla na vznik udalosti,“ reagoval Baček.
Bezpečnosť železničnej dopravy je podľa ZSSK postavená na viacerých navzájom sa dopĺňajúcich vrstvách. Patria medzi ne pravidlá prevádzky, činnosť rušňovodiča, traťové a staničné zabezpečovacie zariadenia a tam, kde je k dispozícii, aj ETCS. „ETCS dopĺňa tieto prvky o ďalšiu technologickú kontrolu jazdy. Prenáša informácie z trate na stanovište rušňovodiča, priebežne dohliada na stanovené podmienky jazdy a v definovaných situáciách dokáže automaticky zasiahnuť,“ dodal Baček s tým, že rušňovodiča ani ostatné zabezpečovacie zariadenia nenahrádza.
„Nedostupnosť ETCS obmedzuje maximálnu rýchlosť vlakov a môže sa premietať do jazdných časov. Jej vplyv však neevidujeme samostatne od ďalších faktorov, ako sú výluky, dočasné obmedzenia rýchlosti či mimoriadnosti,“ uviedol hovorca osobného dopravcu Ján Baček. Správcom infraštruktúry vrátane tratí sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).
Traťový systém ETCS je na trati medzi Bratislavou a Žilinou zmodernizovanej v minulosti na rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu vypnutý takmer pol roka od marca. Pri splnení technických a prevádzkových podmienok umožňuje na príslušne vybavenej trati a rušni aj jazdu rýchlosťou do 160 kilometrov za hodinu.
„ZSSK ako dopravca nerozhoduje o traťovej rýchlosti ani o zapnutí či vypnutí traťovej časti systému ETCS. ZSSK zabezpečuje dopravu podľa aktuálne platných prevádzkových podmienok na trati,“ priblížil Baček. Rozsah využitia ETCS podľa neho závisí od vybavenia trate aj konkrétneho nasadeného vozidla. ETCS sa viaže na konkrétne hnacie vozidlo alebo elektrickú jednotku, pričom nasadenie vozidiel sa podľa prevádzkovej situácie mení. „ZSSK svoje vozidlá systémom ETCS postupne vybavuje,“ podotkol.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK) ako nákladný dopravca nemusela v súvislosti s vypnutým ETCS na danom úseku prijať žiadne mimoriadne opatrenia. „Prevádzka a jazdy našich nákladných vlakov nie sú touto skutočnosťou obmedzené. Bezpečnosť prevádzky vlakov je plnohodnotne zaistená národnými vlakovými zabezpečovacími systémami, napríklad systémom Mirel a predpisovými postupmi,“ priblížila pre TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová.
Presný podiel rušňov vybavených ETCS nasadzovaných na konkrétny úsek nie je podľa nej možné bez detailnej prevádzkovej analýzy paušálne vyčísliť. „Moderné hnacie koľajové vozidlá však palubnými jednotkami disponujú,“ podotkla.
Dopravcovia sa k možnému vplyvu vypnutého ETCS na mimoriadnu udalosť na stanici v Trnave 27. augusta nechceli vyjadriť. Rýchlik tam prešiel návesť Stoj, vošiel do cesty nákladnému vlaku, ale nezrazili sa a nikto sa nezranil.
„Uvedená udalosť je aktuálne v štádiu vyšetrovania príslušnými orgánmi, preto sa k možným príčinám ani priebehu incidentu až do ukončenia šetrenia nevyjadrujeme,“ odvetila Kuncová. „Až výsledky vyšetrovania určia presnú príčinu udalosti a prípadný vplyv jednotlivých faktorov. ZSSK preto v tejto chvíli nebude robiť závery o prípadnom vplyve vypnutého ETCS ani dohľadnosti návestidla na vznik udalosti,“ reagoval Baček.
Bezpečnosť železničnej dopravy je podľa ZSSK postavená na viacerých navzájom sa dopĺňajúcich vrstvách. Patria medzi ne pravidlá prevádzky, činnosť rušňovodiča, traťové a staničné zabezpečovacie zariadenia a tam, kde je k dispozícii, aj ETCS. „ETCS dopĺňa tieto prvky o ďalšiu technologickú kontrolu jazdy. Prenáša informácie z trate na stanovište rušňovodiča, priebežne dohliada na stanovené podmienky jazdy a v definovaných situáciách dokáže automaticky zasiahnuť,“ dodal Baček s tým, že rušňovodiča ani ostatné zabezpečovacie zariadenia nenahrádza.