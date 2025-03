Medzi Bytčou a Žilinou sa realizuje konverzia trakčnej sústavy

Žilina 31. marca (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pokračujú v zjednocovaní trakčných elektrických sústav na železničnom koridore medzi Bratislavou a Košicami. Ako informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, na úseku Bytča - Žilina-Predmestie prebiehajú do 7. apríla výlukové práce potrebné pre konverziu z jednosmernej trakčnej elektrickej sústavy na striedavú trakčnú elektrickú sústavu.



Súčasný styk trakčných sústav pri železničnej stanici Bytča bude presunutý o 15 kilometrov východne smerom k Žiline. „Napájanie nového konvertovaného úseku bude zabezpečovať trakčná napájacia stanica v Žiline, ktorá je súčasťou modernizácie železničného uzla. Realizáciou tejto konverzie tak dosiahneme ďalší významný míľnik, pričom po jej dokončení sa striedavá trakčná elektrická sústava rozšíri na celý uzol Žilina vrátane úsekov tratí smerujúcich na Vrútky a Kysucké Nové Mesto,“ priblížila Lániková.



Upozornila, že počas výlukových prác je na 15-kilometrovom úseku nasadená nezávislá dieselová trakcia slúžiaca na prieťahy vlakov, keďže trakčné vedenie nie je počas výluky napájané. „Počas dňa bude síce prevádzkovaná iba jedna dopravná koľaj, avšak v nočných hodinách budú obe koľaje opätovne k dispozícii. Nákladné vlaky budú ťahané nezávislou trakciou a ich prevádzka bude obmedzená najmä na nočné hodiny,“ dodala Lániková.



Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s výlukami upravila cestovné poriadky diaľkových vlakov a pre regionálne vlaky zaviedla náhradnú autobusovú dopravu. Do nedele 6. apríla do 18.00 h nepremávajú rýchliky s označením R 7xx v úseku Považská Bystrica - Žilina, všetky osobné vlaky sú v úseku Púchov - Žilina nahradené autobusmi.