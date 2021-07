Medzi Čechmi rastú obavy z inflácie, bohatí kupci stavili na klenoty

Praha 17. júla (TASR) - Dvojnásobné čakacie lehoty na ikonické modely hodiniek a dlhé poradovníky na investičné klenoty. Aj taký je v Česku vplyv pandémie, ktorá postupne prerástla do strachu bohatých ľudí o uchovanie hodnoty svojho majetku. Časť českých boháčov na to reagovala zvýšením záujmu o luxusný tovar. Uviedol to server E15.cz, podľa ktorého situáciu na trhu komplikujú aj výpadky výroby, ktorá je závislá od práce extrémne kvalifikovaných ľudí, často vyššieho veku. Tých sa pritom pandémia dotkla najviac. Nožnice medzi ponukou a dopytom sa tak roztvorili do nevídaných rozmerov.



"Počas COVID-u a jednotlivých lockdownov sme zaznamenali zvýšený dopyt po limitovaných modeloch a špeciálnych edíciách hodiniek pri väčšine našich značiek. Situácia kopíruje obdobie ekonomickej krízy v roku 2008 a 2009. Navyše, v 'covidovej dobe' sa zredukovala výroba," povedala Tamara Kotvalová, majiteľka obchodníka s luxusným tovarom Carollinum, ktorý obchoduje so značkami Rolex či Patek Phillipe. Aj preto sa podľa nej môže previs dopytu nad ponukou javiť markantnejšie než v minulosti.



Podobne reagoval aj obchodník s luxusným tovarom Vladan Hájek. "Zaznamenávame zvýšený záujem o šperky Boucheron, napriek tomu, že Boucheron je pre znalcov vysoko cenená značka. Ľudia však disponujú voľnou hotovosťou a hľadajú, kde investovať prostriedky na zachovanie hodnoty," uviedol.



Už predtým dlhé poradovníky sa tak ešte predĺžili, napríklad na hodinky Rolex Daytona či niektoré z modelov Patek Philippe. "Tieto značky sú najčastejším cieľom zberateľov," povedal Hájek. V kurze sú však vybrané modely aj ďalších značiek. "Zaznamenali sme zvýšený záujem o ikonické, limitované kusy. Príkladom môžu byť niektoré z limitovaných edícií Omega Speedmaster," uviedla šéfka pražského klenotníctva Dušák Michaela Jetmarová.



Záujem rastie najmä o veľmi drahé hodinky a šperky, teda o segment, ktorý dokáže plniť investičnú funkciu. "Lacnejšie, aj keď ešte stále relatívne drahé značky, cenu neudržia," dodáva znalec trhu, ktorý si neželal byť menovaný. Dominujúcim motívom nákupu býva často ochrana pred infláciou. Nákup pritom nie je ani zďaleka triviálnou operáciou.



"Zatiaľ čo predtým bola čakacia lehota na najžiadanejšie luxusné hodinky rok alebo rok a pol, teraz je bežnou lehota tri roky s tým, že často nie je jasné, či sa na vás dostane," dodal zlatnícky majster Luboš Korbička. Záujem o šperky sa pritom presunul aj mimo tradičné šperkárske adresy typu Tiffany či Cartier. "Dopyt po šperkoch na mieru vzrástol o 30 až 40 %," dodal Korbička.



Pandémia pritom vlani osekala na českom trhu veľkú časť dopytu. Nepriaznivo sa na tržbách obchodníkov odrazil najmä drastický úbytok zahraničných turistov z Číny, Južnej Kórey, Taiwanu a Ruska, ktorí patria k hlavným kupcom luxusných kabeliek, hodiniek, šperkov alebo módnych odevov. Český trh sa tým však od situácie vo svete príliš neodlišoval.



V globále sú ceny po roku opäť vyššie. Podľa júlových štatistík spoločnosti Knight Frank boli hodinky s priemerne 5-percentným ročným zhodnotením za posledný rok druhým najvýnosnejším alternatívnym aktívom po víne. Celý trh alternatívnych investícií, ktoré okrem iného zahŕňajú automobilové veterány, mince či umenie, vzrástol len o 1 %. Za posledných 10 rokov hodinky zhodnotili v priemere o 87 % a šperky o 67 %.