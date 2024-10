Medzi Čínou a EÚ pretrvávajú značné rozdiely pri cle na elektromobily

Brusel 25. októbra (TASR) - Medzi Európskou úniou (EÚ) a Čínou pretrvávajú značné rozdiely, pokiaľ ide o clo na elektromobily vyrobené v ázijskej krajine. Clá nadobudnú platnosť na budúci týždeň, pričom doterajšie rokovania nepriniesli výsledky, obe strany v nich však budú pokračovať. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Brusel plánuje uvaliť dodatočné clá až do výšky 35,3 % na elektrické autá vyrobené v Číne k súčasným clám na úrovni 10 % na dovoz áut zo zahraničia. Clá majú vstúpiť do platnosti 31. októbra na obdobie piatich rokov. EÚ ale uviedla, že rozhovory o clách môžu pokračovať aj po ich zavedení.



Eurokomisár pre obchod Valdis Dombrovskis hovoril v piatok s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom. Vyhodnotili pokrok, ktorý sa dosiahol počas ôsmich kôl rokovaní technických tímov z oboch strán, ako aj pretrvávajúce a výrazné rozdiely v názoroch, uviedol hovorca bloku pre obchod Olof Gill. "Dohodli sa, že čoskoro sa uskutočnia ďalšie technické rokovania," dodal.



Dombrovskis a čínsky minister potvrdili svoj záväzok nájsť vzájomne prijateľné riešenie, ktoré musí byť v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), uviedla Európska komisia. Obe strany zvažujú možné minimálne cenové záväzky zo strany čínskych výrobcov alebo investície v Európe ako alternatívu k clám.



Čína pred dvoma týždňami vyzvala EÚ, aby neviedla samostatné rokovania s čínskymi výrobcami, pričom varovala, že by to "otriaslo základmi" rokovaní. Dombrovskis zase zdôraznil, že rokovania Komisie s Čínskou obchodnou komorou pre dovoz a vývoz strojov a elektronických výrobkov (CCCME) nevylučujú diskusie s jednotlivými vývozcami elektromobilov.



Čína chce, aby EÚ dosiahla širokú dohodu s CCCME. Komisia však trvá na tom, že podľa pravidiel WTO má právo určiť rôzne cenové záväzky, ktoré stanovujú minimálne dovozné ceny pre vývozcov, na kompenzáciu subvencií.



Plánované clá EÚ vyvolali pritom obavy z obchodnej vojny medzi Pekingom a Bruselom. Čína tento mesiac v rámci odvety oznámila dočasné clá na brandy vyrobené v EÚ. Peking zároveň začal vyšetrovanie dotácií v prípade niektorých mliečnych a bravčových výrobkov dovážaných do Číny z EÚ, čo Brusel označil za "nepodložené".



Dombrovskis v rozhovore s Wang Wen-tchaom "vyjadril obavy" z krokov Číny, uviedol Gill vo vyhlásení. Brusel plánuje spochybniť clá na brandy v rámci WTO a preskúma, aký druh podpory môže poskytnúť európskym výrobcom brandy.