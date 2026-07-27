Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. júl 2026Meniny má Božena
< sekcia Ekonomika

Medzi fínskymi spotrebiteľmi naďalej prevažuje pesimizmus

.
Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol vo Fínsku tento mesiac -5,3 bodu, čo je rovnaká úroveň ako v júni.

Autor TASR
Helsinki 27. júla (TASR) - Nálada fínskych spotrebiteľov sa tento mesiac v porovnaní s predchádzajúcim nemenila. Znamená to, že medzi spotrebiteľmi naďalej prevláda pesimizmus. Poukázali na to v pondelok zverejnené najnovšie údaje fínskeho štatistického úradu, ktoré zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.

Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol vo Fínsku tento mesiac -5,3 bodu, čo je rovnaká úroveň ako v júni. Znamená to, že medzi fínskymi spotrebiteľmi naďalej prevláda pesimizmus, na čo poukazuje index v mínusovej hodnote.

Ten zároveň zotrváva hlboko pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje index -2,9 bodu. Na druhej strane, stabilný index na úrovni -5,3 bodu znamená, že tak ako v júni aj v júli je nálada spotrebiteľov najlepšia od februára 2022. V ňom bol index naposledy v plusovom teritóriu.

Domácnosti naďalej hodnotia súčasnú ekonomickú situáciu ako nie veľmi priaznivú, aj keď očakávania jej celkového vývoja na najbližších 12 mesiacov sa mierne zlepšili. V súčasnosti však Fíni nepovažujú nákupy tovarov dlhodobej spotreby za ideálne. Očakávania v oblasti vývoja nezamestnanosti sú naďalej pesimistické, zlepšili sa však inflačné očakávania.
.

Neprehliadnite

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla