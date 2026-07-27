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Medzi fínskymi spotrebiteľmi naďalej prevažuje pesimizmus
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol vo Fínsku tento mesiac -5,3 bodu, čo je rovnaká úroveň ako v júni.
Autor TASR
Helsinki 27. júla (TASR) - Nálada fínskych spotrebiteľov sa tento mesiac v porovnaní s predchádzajúcim nemenila. Znamená to, že medzi spotrebiteľmi naďalej prevláda pesimizmus. Poukázali na to v pondelok zverejnené najnovšie údaje fínskeho štatistického úradu, ktoré zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol vo Fínsku tento mesiac -5,3 bodu, čo je rovnaká úroveň ako v júni. Znamená to, že medzi fínskymi spotrebiteľmi naďalej prevláda pesimizmus, na čo poukazuje index v mínusovej hodnote.
Ten zároveň zotrváva hlboko pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje index -2,9 bodu. Na druhej strane, stabilný index na úrovni -5,3 bodu znamená, že tak ako v júni aj v júli je nálada spotrebiteľov najlepšia od februára 2022. V ňom bol index naposledy v plusovom teritóriu.
Domácnosti naďalej hodnotia súčasnú ekonomickú situáciu ako nie veľmi priaznivú, aj keď očakávania jej celkového vývoja na najbližších 12 mesiacov sa mierne zlepšili. V súčasnosti však Fíni nepovažujú nákupy tovarov dlhodobej spotreby za ideálne. Očakávania v oblasti vývoja nezamestnanosti sú naďalej pesimistické, zlepšili sa však inflačné očakávania.
Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol vo Fínsku tento mesiac -5,3 bodu, čo je rovnaká úroveň ako v júni. Znamená to, že medzi fínskymi spotrebiteľmi naďalej prevláda pesimizmus, na čo poukazuje index v mínusovej hodnote.
Ten zároveň zotrváva hlboko pod dlhodobým priemerom, ktorý predstavuje index -2,9 bodu. Na druhej strane, stabilný index na úrovni -5,3 bodu znamená, že tak ako v júni aj v júli je nálada spotrebiteľov najlepšia od februára 2022. V ňom bol index naposledy v plusovom teritóriu.
Domácnosti naďalej hodnotia súčasnú ekonomickú situáciu ako nie veľmi priaznivú, aj keď očakávania jej celkového vývoja na najbližších 12 mesiacov sa mierne zlepšili. V súčasnosti však Fíni nepovažujú nákupy tovarov dlhodobej spotreby za ideálne. Očakávania v oblasti vývoja nezamestnanosti sú naďalej pesimistické, zlepšili sa však inflačné očakávania.