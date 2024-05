VIDEO: Medzi Hodonínom a Holíčom vzniká prepojenie elektrických sústav

Holíč 24. mája (TASR) - Medzi českým Hodonínom a slovenským Holíčom vzniká nové 22-kilovoltové (kV) prepojenie elektrických distribučných sústav. V okolí miest bolo vybudovaných 122 moderných distribučných trafostaníc s inteligentnými prvkami a desiatky kilometrov nových optických liniek, informoval predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Západoslovenskej distribučnej (ZSD) Radoslav Haluška.



Projekt ACON spája distribučné územie slovenskej ZSD a českého EG.D. Hlavnými cieľmi projektu sú zaistenie bezpečných a spoľahlivých dodávok energie prihraničným oblastiam, posilnenie integrácie trhu s elektrinou v oboch krajinách a zvýšenie konkurencieschopnosti v regióne.



Výhody nového prepojenia pocítia obyvatelia pohraničia najmä v prípade neštandardných alebo havarijných stavov distribučných sústav. Vďaka cezhraničnej spolupráci bude možné si vzájomne vypomáhať v prípade prerušenia dodávok elektriny.







Cezhraničný projekt ACON je spolufinancovaný z programu Nástroj na prepojenie Európy (CEF), ktorý zriaďuje Európska komisia. Objem investícií do modernizácie a automatizácie distribučných sietí dosiahne na Slovensku celkovo 92 miliónov eur a v Českej republike viac ako 90 miliónov eur. Grant CEF predstavuje 91 miliónov eur.



Prepojenie českého Hodonína a slovenského Holíča bolo znovu sprevádzkované takmer po 30 rokoch. Vďaka diaľkovo ovládaným inteligentným prvkom je umožnené sprevádzkovanie prepojenia 22 kV Hodonín - Holíč, a tým aj spustenie dodávok elektriny do prihraničných oblastí v Českej republike a na Slovensku, v reálnom čase.



V Holíči a jeho bezprostrednom okolí bude vybudovaných celkovo 65 kilometrov nových optických liniek. Zmodernizovaných už bolo osem distribučných trafostaníc, na ktoré sú pripojení obyvatelia mesta. "V trafostaniciach je implementovaná nová moderná technológia so smart prvkami. Tie okrem iného zaisťujú aj flexibilnejšiu možnosť riešenia porúch a plánovaných revízií," priblížil Haluška.



Okolo Hodonína bolo postavených alebo modernizovaných 114 distribučných trafostaníc. "V rámci prepojenia Holíča a Hodonína sme vybudovali 45 kilometrov nových optických liniek a do konca projektu pribudne ďalších 17 kilometrov. Inštalovali sme tiež 70 smart prvkov do distribučnej sústavy, a to diaľkovo ovládané úsekové spínače a technológie recloser," skonštatoval Marian Rusko, predseda predstavenstva spoločnosti EG.D.