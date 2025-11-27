Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Medzi Mýtnou a Šancovou ulicou v Bratislave vznikne projekt Mýtna 37

Foto: TASR

Priniesť má 69 bytov a obchodné priestory na prízemí.

Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Butiková developerská spoločnosť Edvin Properties predstavila projekt Mýtna 37, ktorý má vzniknúť v prieluke medzi Mýtnou a Šancovou ulicou v Bratislave. Projekt má právoplatné územné rozhodnutie, stavebné povolenie očakáva v prvej polovici roka 2026. TASR o tom informovali zo spoločnosti.

Priniesť má 69 bytov a obchodné priestory na prízemí. Objekt má pozostávať z dvoch krídiel orientovaných na Mýtnu a Šancovú ulicu. Medzi nimi má vzniknúť zelené nádvorie na oddych. Obe krídla prepojí vertikálna presklená komunikácia s lobby.

Dokončenie a kolaudácia projektu sú naplánované na tretí kvartál 2028.
.

