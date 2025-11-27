< sekcia Ekonomika
Medzi Mýtnou a Šancovou ulicou v Bratislave vznikne projekt Mýtna 37
Priniesť má 69 bytov a obchodné priestory na prízemí.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Butiková developerská spoločnosť Edvin Properties predstavila projekt Mýtna 37, ktorý má vzniknúť v prieluke medzi Mýtnou a Šancovou ulicou v Bratislave. Projekt má právoplatné územné rozhodnutie, stavebné povolenie očakáva v prvej polovici roka 2026. TASR o tom informovali zo spoločnosti.
Priniesť má 69 bytov a obchodné priestory na prízemí. Objekt má pozostávať z dvoch krídiel orientovaných na Mýtnu a Šancovú ulicu. Medzi nimi má vzniknúť zelené nádvorie na oddych. Obe krídla prepojí vertikálna presklená komunikácia s lobby.
Dokončenie a kolaudácia projektu sú naplánované na tretí kvartál 2028.
