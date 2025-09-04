< sekcia Ekonomika
Medzi postupujúcich v programe DIANA sa dostala aj slovenská firma
Autor TASR
Londýn 4. septembra (TASR) - Akceleračný program Severoatlantickej aliancie pre obranné inovácie NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) oznámil výber 15 inovátorov, ktorí postupujú do jeho 2. fázy. Do tohto medzinárodného výberu sa dostala aj slovenská firma RVmagnetics.
Cieľom programu je posilnenie operačných schopností NATO prostredníctvom inovatívnych technológií. Do výzvy programu DIANA sa prihlásilo viac než 2600 návrhov. Vybrané podniky získajú grantovú podporu vo výške 300.000 eur, ako aj prístup do testovacích centier NATO.
„Fáza 2 je kľúčovou etapou akceleračného programu,“ konštatoval riaditeľ NATO DIANA James Appathurai.
Vybrané spoločnosti pochádzajú celkovo z 10 členských krajín NATO, pričom ponúkajú riešenia v oblastiach od kybernetickej bezpečnosti cez biotechnológie, robotiku, bezposádkové vozidlá až po vesmírnu a námornú obranu.
Jedinou krajinou, z ktorej postúpili tri firmy, sú USA (Tactical Edge Systems, Swaza a Kinnami Software Corporation). Po dve spoločnosti sú z Kanady (Reaction Dynamics a TACTIQL), Británie (52 North Health a Zelim) a Estónska (Wayren a Telearmy). Zvyšné pochádzajú zo šiestich krajín vrátane Slovenska, z ktorého postúpila spomínaná RVmagnetics. Zostávajúce spoločnosti sú fínska Kelluu, poľská IS Wireless, francúzska MANITTY, nemecká DeltaOrbit a dánska Alea Quantum Technologies.
