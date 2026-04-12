Medzi projektmi bytov s podporou štátu pribudol žilinský Lesopark
Veľký záujem zapojiť sa do systému štátom podporovaného nájomného bývania je podľa šéfky agentúry zo súkromného aj z verejného sektora.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Medzi projektmi nájomného bývania s podporou štátu je už zaradený skôr avizovaný Lesopark v žilinskej mestskej časti Bôrik. Vyplýva to z údajov na portáli Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) s tým, že ide o pripravovaný projekt a informácie o prenajímateľovi doplnia dodatočne.
Generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová pre TASR potvrdila, že projekt Lesopark v Žiline je už skolaudovaný. „Tri bytové domy majú dokopy 121 bytov. Verím, že v priebehu apríla by sme mohli spustiť aj záväzný záujem k týmto bytovým domom. V ďalších mesiacoch by mali ľudia už reálne aj tie byty dostať,“ uviedla.
Po bytovom dome Ovocné sady v bratislavskom Ružinove, kde je zo stovky bytov po roku voľná stále približne polovica, je žilinský Lesopark zatiaľ druhý projekt zaradený v systéme štátom podporovaného nájomného bývania.
Zamestnávatelia môžu svojim zamestnancom poskytnúť na úhradu časti nájomného v takýchto bytoch príspevok maximálne do výšky 5,46 eura na štvorcový meter podlahovej plochy bytu. Zamestnanci môžu o príspevok požiadať zamestnávateľa, pričom ho môže dostať iba jeden z prípadných viacerých členov domácnosti.
„Je to dobrovoľný príspevok - zamestnávatelia ho môžu aj nemusia poskytovať, môžu ho poskytovať aj nižší. Môžu si rezervovať byty pre svojich zamestnancov do budúcna. Kým bude ukončená výstavba, budú vedieť, koho tam chcú ubytovať. Tí sa zaregistrujú k nám do systému, my ich následne overíme a môžu ísť bývať,“ priblížila Lisová.
Veľký záujem zapojiť sa do systému štátom podporovaného nájomného bývania je podľa šéfky agentúry zo súkromného aj z verejného sektora. „Súkromný sektor skôr komunikuje s našimi investičnými partnermi. Samozrejme tým, že my zastupujeme štát, tak verejný sektor komunikuje viac s nami,“ uviedla Lisová.
Majú podpísané memorandum napríklad s ministerstvom vnútra, ktoré má záujem o zvyšnú časť bytov v bytovom dome v Bratislave. „Majú záujem do 49 % (bytov), čo je povolené. V rámci kapacity bytových domov majú záujem v každom našom projekte, aby mohli policajti, hasiči a ktokoľvek v rámci zamestnancov ministerstva vnútra bývať,“ podotkla riaditeľka.
Evidujú tiež záujem o bývanie zamestnancov aj z Národného bezpečnostného úradu či ministerstva zdravotníctva. „Je toho veľa, len bytových domov ešte stále máme málo. Výstavba by sa mala v tomto roku rozbehnúť. Máme avizované v Košiciach 800 bytov, ktoré by sa mali spustiť do výstavby tento rok na jeseň,“ dodala Lisová s tým, že maximálne do dvoch rokov by mali byť hotové. Keďže byty budú podľa nej stavať z prefabrikátov, výstavba by mala byť relatívne rýchla.
