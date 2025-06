Medzi slovenskými cestovateľmi rastie záujem o západnú Európu či Áziu

Bratislava 1. júna (TASR) - Výdavky Slovákov na cestovanie do zahraničia vlani medziročne vzrástli iba mierne, o 1 %. Zmenili sa však preferencie pri výbere destinácií, slovenskí turisti presúvajú svoje výdavky viac do západnej Európy a stúpol aj záujem o vzdialené destinácie ako Japonsko a Thajsko. Vyplýva to z reportu fintech spoločnosti Revolut.



Podľa analýzy tradičné destinácie ako Česko, Maďarsko a Poľsko v minulom roku zaznamenali pokles, stále si však držia popredné miesta v rebríčku slovenských cestovateľov. Vzrástol však záujem o krajiny západnej Európy a cestujúci sa vo väčšej miere zamerali na Nemecko (+ 37 %), Holandsko (+ 16 %) a Francúzsko (+ 7 %). Výrazný vzostup zaznamenali ázijské krajiny, najmä Japonsko (+ 54 %) a Thajsko (+ 34 %). Cesty do vzdialených krajín pritom lákali najmä generáciu vo veku od 25 do 44 rokov.



Slováci míňajú v zahraničí najviac na jedlo a zážitky spojené s gastronómiou. Potraviny a reštaurácie spolu tvorili takmer polovicu všetkých výdavkov. Nasledujú výdavky na nákupy a za dopravu.



Najväčší záujem o cestovanie mali podľa analýzy ľudia vo veku od 25 do 34 rokov, ktorí tvorili 36 % celkových výdavkov na medzinárodné cesty. Nasledovali cestovatelia vo veku od 35 do 44 rokov s podielom 24 %. Mladšia generácia vo veku 18 až 24 rokov a starší ľudia od 45 do 54 rokov boli zastúpení podielom po 16 %.



Report spoločnosti analyzoval výdavky 55 miliónov zákazníkov z 24 krajín. Údaje boli zbierané od 1. januára do 31. decembra 2024.