Medzi Šoporňou a Dlhou nad Váhom opravujú vozovku

Šoporňa 6. júna (TASR) - Na úseku cesty druhej triedy II/573 medzi obcami Šoporňa pri Galante a Dlhá nad Váhom v okrese Šaľa sa vodiči do konca roka 2023 musia pripraviť na čiastočné dopravné obmedzenia z dôvodu rekonštrukcie. Dielo v hodnote viac ako 720.000 bez DPH zrealizuje pre investora Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spoločnosť Eurovia SK. Informovala o tom za realizátora hovorkyňa Simona Tančáková.



"Výstavba bude prebiehať za plnej premávky. Doprava sa zúži do jedného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením aj svetelnou signalizáciou," uviedla. Úsek cesty sa začína za obcou Šoporňa v kilometri 3,900 a končí sa v kilometri 5,000 za mostom cez potok Jarčie. V rámci stavebných prác sa na úseku odfrézuje pôvodná asfaltová vrstva krytu vozovky a položia nové asfaltové vrstvy. Na okrajoch, kde je cesta poškodená najviac, sa vybúra a položí úplne nová vrátane nových podkladových vrstiev. Súčasťou rekonštrukcie bude aj vyčistenie a obnovenie funkcie priekop, položenie drenáže či vybudovanie vsakovacích šácht.



"Vyrovnáme a dosypeme krajnice materiálom získaným odfrézovaním asfaltových vrstiev vozovky. Takto upravené krajnice nielen spevnia okraje ciest, ale budú mať aj dlhšiu životnosť ako sadové úpravy. Účastníkom cestnej premávky zároveň umožnia v prípade potreby vyhnutie sa z jazdných pruhov vozovky," informovala Tančáková. Pribudne nové značenie a pred mostom cez potok osadia merač teploty, ktorý bude informovať o prípadnom výskyte námrazy na moste. Pred vjazdom do obce Šoporňa doplnia merač rýchlosti. Vďaka zlepšeniu kvality odvodenia cestnej komunikácie bude možné zrušiť značenie označujúce nebezpečný úsek cesty za dažďa.